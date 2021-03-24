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00:35 (мск), источник: Известия

Стокгольмский синхрон: сколько золотых медалей выиграет Россия на ЧМ

Наши фигуристы могут победить в трех видах из четырех, а Коляда и Семененко попытаются вернуть максимальную квоту.

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В среду 24 марта в Стокгольме стартует долгожданный чемпионат мира по фигурному катанию. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса, и это стало ударом для фигуристов. Чего только стоит история Алёны Косторной, которая в прошлом году была в числе фаворитов ЧМ, а в этом даже не смогла отобраться в сборную. Зато две другие воспитанницы Этери Тутберидзе снова в строю. Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это едва ли не последняя возможность выиграть крупный турнир. Впрочем, конкуренток у них хватает. Это и японки во главе с Рикой Кихирой и американка Брэди Теннелл. За золото наши спортсмены смогут поспорить и в парных видах, а вот у мужчин задача более скромная — вернуть максимальную квоту на Олимпиаду-2022.

Последний шанс Щербаковой

ЧМ стартует короткой программой в женском одиночном катании. Россию на турнире представляют призеры прошлогоднего чемпионата Европы Анна Щербакова и Александра Трусова, а также чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева. Последняя отобралась в Стокгольм через Кубок России, где в финале заняла четвертое место. Медали взяли исключительно юниоры, которые пока не могут участвовать в мировом первенстве.

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Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания

Конкуренция предстоит сумасшедшая. Судя по просочившейся информации с контрольных тренировок, Кихира штамповала тройные аксели и находится в потрясающей форме. Если не произойдет форс-мажора она, наверняка, выиграет медаль. Вопрос только, какого достоинства.

А это зависит от Щербаковой и Трусовой. Если спортсменки чисто исполнят свои программы, то, наверняка, опередят японку. Судя по этому и прошлому сезону, запас прочности больше у Щербаковой. У трехкратной чемпионки России, сейчас, возможно, главный в жизни шанс выиграть большой международный титул. У Трусовой — возможность доказать, что смена тренера не стала напрасной и что на бесконечный риск на льду она идет не только ради драйва, но и ради побед.

Впрочем, и помимо этой троицы в борьбу за медали могут включиться еще несколько фигуристок. Это и Туктамышева, если откатает чисто, желательно с давно обещанным каскадом двойной аксель + ойлер + тройной сальхов и восстановленным лутц + тулупом, и японка Каори Сакамото и та же Теннелл.

Безусловно, Кихира, Сакамото и Теннел вмешаются в борьбу за медали и будут мешать нашим планам. Это чемпионат мира, все готовились и подходят к нему в хорошей форме. Не списываю в борьбе за топ-3 и Лизу Туктамышеву, которая обладает тройным акселем. Победит же тот, кто будет чисто кататься на данный момент.
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко

Бронзовая надежда на Коляду

Еще один важный момент — на чемпионате мира будут определяться квоты на Олимпийские игры в Пекине. В каждом виде, кроме мужского одиночного катания, у России наверняка будет максимальное представительство. А вот одиночникам придется очень сильно постараться, чтобы вернуть три места на главный старт четырехлетия. Для этого Михаилу Коляде и дебютанту чемпионатов мира Евгению Семененко нужно обязательно быть в десятке и иметь сумму мест не больше 13 — к примеру, занять пятое и седьмое места.

— Считаю, что нет ничего недостижимого, но мальчикам нужно выдать прокаты жизни, чтобы собрать сумму мест не больше 13, — продолжила Инна Гончаренко. — Наконец-то собраться и сделать по-максимуму то, что они в принципе постоянно делают на тренировках. Тут с какими-то компромиссами ничего не получится. От Миши и Жени нужен максимум.

Источник: РИА "Новости"

Борьба за первое и второе места практически предопределена. Золото и серебро разыграют между собой двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и двукратный чемпион мира Нейтан Чен. Они объективно сильнее всех на две головы. А вот за бронзу Коляде вполне по силам побороться с американцами Джейсоном Брауном и Винсентом Чжоу, а также призером финала «Гран-при» французом Кевином Аймо.

Медальный план

В танцах на льду у чемпионов Европы — 2020 Виктории Синицыной и Никиты Кацалапов появился хороший шанс выиграть золото мирового первенства. Дело в том, что в столице Швеции не выступят французы — Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — победили последних четырех ЧМ.

А почему вы забыли Степанову с Букиным? Обе наши пары будут бороться за золото. Их главные конкуренты — Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бейтс плюс канадский и итальянский дуэты.
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова

Напомним, золотых медалей в танцах у нас не было 12 лет со времен чемпионства Оксаны Домниной и Максима Шабалина в Лос-Анджелесе.

В соревнованиях спортивных пар долгожданное золото постараются выиграть Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они уже трижды были на пьедестале ЧМ (2017, 2018, 2019 гг.), а после перехода к тренеру Марии Зуевой прибавили в стабильности и выросли в хореографическом плане. Главные конкуренты первой российской пары — китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань. Правда, в этом сезоне их еще никто не видел — ЧМ станет для них первым крупным стартом.

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Опасен и другой китайский дуэт — Пэн Чэн / Ян Цзинь, которые два года назад практически оказались на пьедестале. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина / Александр Галлямов в равной степени претендуют на медали.

— Мне кажется, у трех наших пар примерно равные шансы на медали, — полагает Наталья Бестемьянова. — В этом сезоне конкуренция между ними высокая, выигрывают то одни, то другие. Я фанат пары Тарасова-Морозов, но и два других дуэта очень сильные, молодые и находятся в прекрасной форме, поэтому все три пары достойны этого титула. Кто чисто откатается, тот и выиграет. Что касается китайцев Вэньцзин Суй и Цун Хань, то у партнерши была очень серьезная травма. Да и в целом она всегда пропускает незначительные старты и выступает только на тех соревнованиях, которые нужны.

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