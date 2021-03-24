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15:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин объяснил, почему Первый канал покажет матч сборной России, а не фигурное катание

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение Первого канала показать в прямом эфире матч сборной России с Мальтой в квалификации чемпионата мира по футболу вместо чемпионата мира по фигурному катанию.

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Источник: РИА "Новости"

«Кстати, о замене фигурного катания на футбол сегодня на Первом. Дискуссия на это тему ведётся довольно умеренная по масштабу, но задорная. Между тем участники плохо понимают суть. Во-первых, я не сомневаюсь, что Первый покажет сегодняшнюю короткую программу у женщин у себя на сайте. И даже на всякий случай уточнил. А футбол Первый канал на сайте не показывает. У него нет интернет-прав, они у “Телеспорта”.

Во-вторых, тут и не было никакого выбора. Потому что официальный матч сборной России по футболу непременно надо показывать на федеральной частоте. Спонсорские обязательства. И это значит, уже в-третьих, что если Первый поставит у себя фигурное катание, то игра сборной отойдёт “Матчу”. И будет в эфире Первого спортивная трансляция против одновременной спортивной трансляции на “Матче”. Раскол аудитории, рейтинги взаимно пожираются. Тем более, что, если на следующий день днём показать на федеральную публику избранную часть той самой короткой программы у женщин, домохозяйки посмотрят с тем же удовольствием. Вот и всё. Тут и выбора-то нет. Решение программное, оно только одно и было», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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