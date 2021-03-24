Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волгарь
Динамо Бр
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Алания
01
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
Чайка
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Чертаново
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
СКА
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Турция
Нидерланды
Футбол. Первый дивизион
20:30
Балтика
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Енисей
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Нефтехимик
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Иртыш
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Томь
23
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Словения
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Мальта
Россия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Кипр
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Португалия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Сербия
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Финляндия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Франция
Украина
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Бельгия
Уэльс
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Эстония
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Гибралтар
Норвегия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Латвия
Черногория
Хоккей. НХЛ
23:59
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Спартак-2
30
Хоккей. НХЛ
25.03
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
25.03
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
25.03
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
25.03
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
25.03
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Б
54
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
17:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Французская фигуристка прервала прокат после падения на ЧМ

Французская фигуристка Маэ Беренис Мейте не смогла продолжить выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Спортсменка начала прокат с двойного акселя, но затем упала с тройного тулупа, который был запланирован в каскаде.

После падения фигуристка не смогла продолжить прокат и покинула лед. Врачи увезли спортсменку после выхода со льда. Позднее было объявлено, что Мейте завершает выступление на чемпионате мира.

 Из спорта в порно. Яркие примеры смены профессии
Ученые определили маску, которая лучше других защитит от коронавируса
Стало известно о восторге Роналду от возвращения в «Реал Мадрид»
Олег Знарок покидает «Спартак»
Российская молодежка начнет Евро с победы: Топ-5 ставок дня
СМИ: УЕФА откажется от финансового fair play
Биатлонист Слепов завершил карьеру на фоне допингового скандала
Мать погибшего хоккеиста обратилась к нанесшему роковой бросок
Двух игроков «Тамбова» вызвали в РФС из-за подозрений в ставках
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь