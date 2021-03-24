Французская фигуристка прервала прокат после падения на ЧМ

Спортсменка начала прокат с двойного акселя, но затем упала с тройного тулупа, который был запланирован в каскаде.

После падения фигуристка не смогла продолжить прокат и покинула лед. Врачи увезли спортсменку после выхода со льда. Позднее было объявлено, что Мейте завершает выступление на чемпионате мира.