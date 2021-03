Чемпионат мира — 2021: фигуристку из Франции госпитализировали после короткой программы, видео

Обидное падение француженки

Начала спортсменка свою программу под композицию If I Ain’t Got You Алисии Киз с идеального двойного акселя, но затем Маэ неудачно упала с тройного тулупа. Фигуристка даже не сразу смогла подняться со льда и, хромая, с трудом добралась до бортика судейской бригады. Несколько минут Мейте обсуждала свою дальнейшую судьбу с арбитрами, но по выражению острой боли на её лице было понятно, что продолжить выступление шестикратная чемпионка Франции не сможет. За Маэ обидно до слёз!