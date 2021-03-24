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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионат мира — 2021: фигуристку из Франции госпитализировали после короткой программы, видео

Француженка Маэ-Беренис Мейте прервала выступление из-за тяжёлой травмы. Колоритная девушка с трудом передвигалась по льду.

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Источник: РИА "Новости"

Француженка Маэ-Беренис Мейте прервала выступление из-за тяжёлой травмы. Колоритная девушка с трудом передвигалась по льду.

Соревнования женщин на чемпионате мира омрачены неприятным происшествием. Яркая и эпатажная фигуристка из Франции Маэ-Беренис Мейте досрочно снялась с турнира из-за тяжёлого падения.

Лицо фигуристки исказила невыносимая боль, а при одном взгляде на неё хотелось плакать. Девушка с трудом передвигалась по льду и смогла покинуть каток лишь на медицинской каталке.

Какая драма на старте чемпионата мира!

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Обидное падение француженки

Маэ-Беренис Мейте по праву называют одной из самых ярких фигуристок современности. Главная надежда сборной Франции обладает красивым женственным катанием и высокими мощными прыжками. Мейте не раз представляла свою страну на крупных международных стартах, в том числе и на двух Олимпиадах — в Сочи и Пхёнчхане, однако на чемпионате мира в Стокгольме ей откровенно не повезло.

Начала спортсменка свою программу под композицию If I Ain’t Got You Алисии Киз с идеального двойного акселя, но затем Маэ неудачно упала с тройного тулупа. Фигуристка даже не сразу смогла подняться со льда и, хромая, с трудом добралась до бортика судейской бригады. Несколько минут Мейте обсуждала свою дальнейшую судьбу с арбитрами, но по выражению острой боли на её лице было понятно, что продолжить выступление шестикратная чемпионка Франции не сможет. За Маэ обидно до слёз!

Сайт Первого канала

Посмотреть видео выступления Маэ-Беренис Мейте можно на сайте Первого канала.

Немногочисленные зрители, состоявшие из судей, хореографов и тренеров, проводили её поддерживающими аплодисментами. За пределами льда Маэ уже ждали медицинские работники, которые увезли фигуристку на каталке, чтобы оказать первую медицинскую помощь.

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Неудачное начало чемпионате мира

О снятии француженки с соревнований объявили практически сразу. В это время на льду находилась спортсменка из Болгарии. Тяжёлая травма соперницы огорчила Александру Фейгин. На короткой раскатке перед стартом она выглядела крайне подавленно. Однако, как только музыка зазвучала, подопечная Андрея Лутая собралась и выдала неплохой прокат, получив за него 59,97 балла.

Произошедшее с Мейте станет, пожалуй, самым неприятным событием первого дня на чемпионате мира. Однако, как заметил олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментировавший соревнования одиночниц, «это спорт», и такие травмы нередки в нём. Конечно, жалко, что на этом выступление французской фигуристки в Стокгольме закончилось, но здоровье превыше всего, поэтому хочется пожелать ей скорейшего выздоровления и быстрого возвращения в строй.

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