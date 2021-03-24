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18:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Щербакова стала лидером после короткой программы на чемпионате мира

Россиянка Анна Щербакова стала лидером после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме. Трансляция велась на сайте Первого канала.

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12
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16-летняя фигуристка набрала за прокат 81 балл. На втором месте расположилась японка Рика Кихира, в активе которой 79,08 балла. Третье место заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева с 78,86 балла. Третья россиянка Александра Трусова, сорвавшая каскад, осталась на 12 месте (64,82).

Во время загрузки произошла ошибка.

Произвольная программа в женском одиночном катании пройдет 26 марта. Она начнется в 20:00 по московскому времени.

Щербакова — трехкратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата мира среди юниоров. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе.

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