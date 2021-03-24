Щербакова стала лидером после короткой программы на чемпионате мира

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16-летняя фигуристка набрала за прокат 81 балл. На втором месте расположилась японка Рика Кихира, в активе которой 79,08 балла. Третье место заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева с 78,86 балла. Третья россиянка Александра Трусова, сорвавшая каскад, осталась на 12 месте (64,82).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-L8wEsvRuLM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Произвольная программа в женском одиночном катании пройдет 26 марта. Она начнется в 20:00 по московскому времени.