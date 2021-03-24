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18:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трусова прокомментировала провал в короткой программе на чемпионате мира

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала, что в последнее время сильно переживает на соревнованиях.

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Источник: Reuters

В короткой программе в Швеции она не стала исполнять тройной аксель и допустила степ-аут на тройной лутце, оставшись без каскада.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Трусова не стала исполнять в короткой программе чемпионата мира заявленный тройной аксель

— Почему не пошли на тройной аксель в короткой?

— Не получался в программе утром, поэтому решили, что лучше прыгнуть двойной.

— Что пошло не так?

— Я не справилась со своим волнением, в последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях. Не знаю, почему, буду думать и стараться кататься чисто.

— Будет ли контент в произвольной зависеть от результатов в короткой программе?

— Все посмотрите в произвольной, ничего говорить не буду (Анастасия Плетнева).

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