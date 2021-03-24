Трусова прокомментировала провал в короткой программе на чемпионате мира
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала, что в последнее время сильно переживает на соревнованиях.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала, что в последнее время сильно переживает на соревнованиях.
В короткой программе в Швеции она не стала исполнять тройной аксель и допустила
— Почему не пошли на тройной аксель в короткой?
— Не получался в программе утром, поэтому решили, что лучше прыгнуть двойной.
— Что пошло не так?
— Я не справилась со своим волнением, в последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях. Не знаю, почему, буду думать и стараться кататься чисто.
— Будет ли контент в произвольной зависеть от результатов в короткой программе?
— Все посмотрите в произвольной, ничего говорить не буду (Анастасия Плетнева).