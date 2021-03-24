Фигуристка Щербакова назвала нервным свой прокат короткой программы на чемпионате мира

Щербакова практически безупречно справилась с прокатом, исполнив в нем двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц плюс тройной риттбергер, получив за него в итоге 81,00 балла. Она лидирует после короткой программы.

«В целом прокат был довольно нервный, за каждым движением очень внимательно следила, — рассказала Щербакова. — Осталась довольна каскадом, это был наиболее сложный прыжок».

Спортсменка отметила, как ей не хватает болельщиков на трибунах: «Публика важна, и я знаю, что она есть — мне многие пишут, что болеют из дома, у экранов, но поддержка больше чувствуется, когда полные трибуны, когда тебя поддерживают во время выступлений и после них. Этого очень не хватало, но я понимаю все эти меры предосторожности».

На вопрос, как спортсменке удается сохранять самообладание на таких серьезных стартах, как чемпионат мира, Щербакова ответила: «Мы каждый день много работаем ради этих минут, и очень хочется, чтобы это было не зря».