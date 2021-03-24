Трусова обидно провалилась на чемпионате мира. Саше стоит бросить Плющенко прямо сейчас?
Щербакова и Туктамышева отстаивают честь российского фигурного катания вдвоём. Но как же они хороши!
Щербакова и Туктамышева отстаивают честь российского фигурного катания вдвоём. Но как же они хороши!
Начало чемпионата мира оставило у российских болельщиков смешанные чувства. Анна Щербакова после падений на тренировках в короткой программе предстала во всём великолепии и сделала гигантский шаг навстречу золоту. Лиза Туктамышева вернулась на чемпионат мира спустя шесть лет и заставила гордиться собой.
А вот за Александру Трусову обидно до слёз. Саша осознанно отказалась от риска, но допустила грубейшую ошибку на лёгком прыжке.
Неужели даже после провала на чемпионате мира она останется с Плющенко?
Первые разминки наглядно показали, почему чемпионат мира в Стокгольме называют самым трудным в истории. Большинство спортсменок выглядели откровенно слабо и заметно уступали своим максимальным возможностям. Из приятных сюрпризов можно отметить разве что украинку Ольгу Микутину, выступающую за Австрию.
Уверенно дебютировала на таком уровне 15-летняя кореянка Хаен Ли, а первую
К сожалению, не обошлось и без разочарований. Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, выдала очень плохой прокат и не попала в произвольную программу. А выступление колоритной француженки
Для России же чемпионат мира стартовал с предпоследней разминки. И стартовал максимально успешно! Елизавета Туктамышева закрыла глаза на отсутствие зрителей, на внешние раздражители и вообще на всё. Лиза вышла на лёд и кайфовала под музыку Билли Айлиш так, как умеет только она. Безукоризненный тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип — всё с надбавками от судей!
С прошлой победы Лизы на чемпионате мира прошло аж шесть лет, но она продолжает гнуть свою линию. Лучше всего всю значимость и нереальность того, что удалось Туктамышевой, можно было увидеть по глазам Алексея Мишина. В его взгляде читались счастье и гордость. То же испытали и российские болельщики, а судьи не стали зажимать ей оценки и выписали очень солидные баллы — 78,86. Браво, Лиза!
Из фигуристок её разминки хотя бы приблизительно соответствовать Лизе получилось только у кореянки Йелим Ким, но и она уступила блестящей россиянке более пяти баллов.
К началу последней разминки нервы были на пределе, ведь друг за другом должны были кататься Александра Трусова и Анна Щербакова. К огромному сожалению, Трусова тоже стала жертвой волнения. Подопечная Евгения Плющенко отказалась от тройного акселя, но сгубило её не это, а нелепая ошибка на тройном лутце,
В «кисс-энд-край» даже за маской было видно, что у Саши проступили слёзы. Низкие для неё 64,82 балла фактически оставляли феноменальную россиянку за пределами топ-10 в короткой программе и практически лишали шансов на золото. Объективно, и на медаль теперь рассчитывать будет очень трудно.
Щербакова же предстала полной противоположностью Трусовой. Аня выглядела просто образцом спокойствия и довела болельщиков до мурашек пронзительным и чистейшим катанием. С контентом без
После выступления Аня абсолютно спокойно встретила оценку в 81,00 балла. Если и послезавтра Щербакова забудет, что может ошибаться, то лишить её звания чемпионки мира будет просто некому. Каори Сакамото и Брейди Теннелл обошлись без срывов, но идеальными прокатами не порадовали, а Сатоко Мияхара с кучей ошибок проиграла даже Трусовой.
Последней на лёд вышла Рика Кихира. Казалось, немыслимый по красоте тройной аксель позволит ей опередить Щербакову, но уже после проката судьи нашли у неё недокрут. В итоге при практически идентичных оценках за технику Анна оказалась выше благодаря преимуществу за компоненты.
После первого дня между лидирующей Щербаковой и идущей третьей Туктамышевой всего 2,14 балла, а вот Трусову от Анны отделяет целая пропасть — 16,18 балла. Для Саши это настоящая катастрофа. И вряд ли
Алексей Адамов