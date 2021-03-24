Буянова: Щербакова показала божественное катание в короткой программе на чемпионате мира

Щербакова стала лучшей в короткой программе на чемпионате мира, результат 16-летней россиянки составил 81,00 балла. Второе место заняла японка Рика Кихира (79,08), третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Еще одна россиянка Александра Трусова набрала 64,82 балла и занимает промежуточное 12-е место.

«Очень болела за наших девчонок, естественно результат сам за себя говорит. Аня показала безупречное, божественное катание — не к чему придраться, ни единой помарки, так катаются действительно великие спортсменки, — сказала Буянова. — Просто преклоняюсь перед Лизой, эта девушка соревновалась с Аделиной Сотниковой. Мое сердце болеет за нее сильно — я знаю, сколько она прошла, как все это сложно, она прогрессирует, соревнуется достойно на высоком уровне».

«Считаю, что Сашу Трусову ни в коем случае нельзя списывать со счетов — это тоже великая спортсменка на мой взгляд, она обладает своей уникальностью. Верю, что в произвольной она будет идти только вперед и покажет все свое мастерство в четверных прыжках. Желаю нашим девчонкам удачи в произвольной программе», — добавила Буянова.

Собеседница ТАСС отметила, что на турнире в Стокгольме интересно наблюдать не только за российскими спортсменками.