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19:28 (мск), источник: ТАСС

Буянова: Щербакова показала божественное катание в короткой программе на чемпионате мира

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова показала божественное катание в произвольной программе на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Елена Буянова.

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Источник: AP 2020

Щербакова стала лучшей в короткой программе на чемпионате мира, результат 16-летней россиянки составил 81,00 балла. Второе место заняла японка Рика Кихира (79,08), третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Еще одна россиянка Александра Трусова набрала 64,82 балла и занимает промежуточное 12-е место.

«Очень болела за наших девчонок, естественно результат сам за себя говорит. Аня показала безупречное, божественное катание — не к чему придраться, ни единой помарки, так катаются действительно великие спортсменки, — сказала Буянова. — Просто преклоняюсь перед Лизой, эта девушка соревновалась с Аделиной Сотниковой. Мое сердце болеет за нее сильно — я знаю, сколько она прошла, как все это сложно, она прогрессирует, соревнуется достойно на высоком уровне».

«Считаю, что Сашу Трусову ни в коем случае нельзя списывать со счетов — это тоже великая спортсменка на мой взгляд, она обладает своей уникальностью. Верю, что в произвольной она будет идти только вперед и покажет все свое мастерство в четверных прыжках. Желаю нашим девчонкам удачи в произвольной программе», — добавила Буянова.

Собеседница ТАСС отметила, что на турнире в Стокгольме интересно наблюдать не только за российскими спортсменками.

«Очень понравились японки, они подкупают своей мощью, атлетизмом, программами. На удивление очень было интересно смотреть. Тем более что фигурное катание живет, европейские девушки показывают очень красивое женственное катание, что мне очень импонирует», — отметила Буянова.

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