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19:30 (мск), источник: ТАСС

Туктамышева не будет исполнять четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате мира

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Туктамышева не станет исполнять четверной тулуп в произвольной программе чемпионата мира. Об этом она рассказала журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянка занимает третье место после короткой программы на турнире в Стокгольме.

«Я счастлива, находясь здесь, я уже выиграла. Мне нравится этот процесс, нахожусь в хорошей форме, наслаждаюсь этим, — сказала 24-летняя фигуристка. — Мне тяжелее было отобраться сюда».

Спортсменка добавила, что не будет прыгать четверной тулуп, так как хочет откататься максимально чисто.

Произвольную программу фигуристки представят 26 марта. Туктамышева выступает на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей.

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