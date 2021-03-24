Туктамышева не будет исполнять четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате мира

Россиянка занимает третье место после короткой программы на турнире в Стокгольме.

«Я счастлива, находясь здесь, я уже выиграла. Мне нравится этот процесс, нахожусь в хорошей форме, наслаждаюсь этим, — сказала 24-летняя фигуристка. — Мне тяжелее было отобраться сюда».

Спортсменка добавила, что не будет прыгать четверной тулуп, так как хочет откататься максимально чисто.