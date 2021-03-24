Тарасова: Трусовой нужно настроиться и сделать на чемпионате мира то, что она умеет

«Ей надо катать свое, то, что она хочет катать, пусть и это катает, надо делать свои прыжки. Делает, значит пусть делает и не обращает внимание на художественное впечатление, сейчас это не имеет значения. Художественным впечатлением будут ее прыжки, надо настроиться и делать», — сказала Тарасова.

«На мой взгляд, надо было делать и тройной аксель, всегда думай, что если элемент не идет утром на тренировке, он может целый день не идти, ничего в этом такого нет. А выйдешь, и все пойдет, поэтому надо делать и понимать, что без этого элемента ты — не Трусова. Потом, может, найдется, кто грамотно поставит ей прыжки — в короткой программе они не выделены, у нее они не стоят в том месте, где прыжок увеличивается, это жалко. А вообще она звезда, и мы ее любим, и никто не запретит нам ее любить», — подчеркнула Тарасова.