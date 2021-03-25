«Бедная, бедная Трусова»: почему ученица Плющенко перегорела на ЧМ

Александра Трусова шокировала публику неудачным выступлением в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию.

Безостановочно штампуя на тренировках в Стокгольме тройной аксель и четверные лутц, флип, тулуп и сальхов, Русская Ракета уничтожила психологически не соперниц, а сама себя.

Взвалив на плечи огромные ожидания и давление собственных амбиций, девушка начала перегорать уже на утренней тренировке перед короткой программой.

В ходе всего занятия, а также в прогоне под музыку она падала с тройного акселя, который изначально намеревалась исполнять в официальном прокате, чтобы не сильно отстать от Елизаветы Туктамышевой и Рики Кихиры, давно владеющих этим элементом, а также от Анны Щербаковой, которая делает в короткой программе очень дорогой каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

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Однако триксель никак не шел — нервы шалили. В итоге Трусова с сопровождающим ее тренером Евгением Плющенко решили не рисковать и выступить с двойным акселем. Но и это не помогло Русской Ракете успокоиться, а может, сделало только хуже. Почему?

Во-первых, отказ от дорогостоящего элемента и согласие на фактически гарантированный проигрыш пяти баллов основным конкуренткам после короткой программы — это не та стартовая позиция, которая улучшает психологический настрой. Тем более если речь идет о такой спортсменке, как Трусова, — прирожденной атлетке, которая обожает прыжки и все, связанное с технической частью фигурного катания.

Для Русской Ракеты этот отказ от трикселя был сродни маленькому ментальному поражению уже на старте первого чемпионата мира в ее карьере.

Во-вторых, резкое изменение в планах после утренней тренировки сбивает с настроя в любом случае, даже если бы Трусова не питала такой любви к элементам ультра-си и для нее не было бы так важно включать их в программы. Скорее всего, сомнения терзали девушку вплоть до выхода на лед, что губительно сказалось на концентрации во время проката.

В-третьих, в последние дни Русская Ракета делала такой большой упор на отработку четверных прыжков, что не смогла избавиться от мыслей о них даже во время проката короткой программы, где четверные у женщин запрещены.

В итоге фигуристка перекрутила тройной лутц и не смогла качественно приземлиться — пришлось опереться о лед рукой, чтобы сохранить равновесие. Это стоило спортсменке каскада: после такого плохого выезда она не смогла прицепить к лутцу тройной тулуп и потеряла очень много баллов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NAZBCkEUaqo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее судьи благосклонно отнеслись к талантливой фигуристке, уже не раз попадавшей к Книгу рекордов Гиннесса, и поставили ей за прокат 64,82 балла. Невероятно низко для ее привычного уровня (в идеале должно быть баллов на десять больше), но все-таки не катастрофа.

Сейчас Трусову отделяют от третьего места, которое занимает Туктамышева, 14,04 балла, от второй строчки Рики Кихиры — 14,26, а от лидирующей Анны Щербаковой — 16,18.

Фигуристка Страна Баллы 1. Анна Щербакова Россия 81.00 2. Рика Кихира Япония 79.08 3. Елизавета Туктамышева Россия 78.86 4. Карен Чен США 74.40 5. Ким Йерим Корея 73.63 6. Каори Сакамото Япония 70.38 7. Брэди Теннелл США 69.87 8. Ли Хэ Ин Корея 68.94 9. Мадлен Скизас Канада 68.77 10. Луна Хендрикс Бельгия 67.28 11. Ольга Микутина Австрия 67.18 12. Александра Трусова Россия 64.82

Попасть в тройку призеров для ученицы Плющенко все еще реально, поскольку она владеет пятью разными четверными прыжками и явно будет включать их в свою произвольную программу.

Отставание Трусовой от первого места — один сложный каскад. Нет ничего невозможного. Может быть, для нее даже лучше, что она будет выступать до лидеров короткой программы. Я думаю, ей и трех четверных может хватить завтра при условии чистого исполнения всего остального. Инна Гончаренко тренер по фигурному катанию

Действительно один из фирменных каскадов Трусовой четверной лутц + тройной тулуп по стоимости может доходить почти до 20 баллов при отличном исполнении. Если Русская Ракета сделает в произвольной несколько четверных прыжков и этот каскад, то она может замахнуться не только на попадание в топ-3, но и на победу.

Однако проблема в том, что девушка еще ни разу не исполняла чисто на официальных соревнованиях пять четверных прыжков. Однажды она сделала четыре, но это было на полутоварищеском командном турнире в Японии перед началом сезона-2019/20. На серьезных стартах нервы всегда подводили Русскую Ракету. И сейчас психологические проблемы явно остаются главным и единственным препятствием для мировой рекордсменки.

Я не справилась со своим волнением. В последнее время я очень сильно нервничаю на соревнованиях. Не знаю почему. Буду размышлять над этим и стараться в дальнейшем кататься чисто. Каким будет контент в произвольной? Все посмотрите в день прокатов, пока ничего говорить не буду. Александра Трусова российская фигуристка

Супруга Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, которая является совладелицей его академии фигурного катания и серьезно погружена в дела его учеников, заверила, что Трусова подошла к чемпионату мира в идеальной форме.

«Трусова была готова на все 100 процентов. То, как она была готова, Саша показала на всех тренировках. Это была суперподготовленность, — подчеркнула Рудковская в интервью “СЭ”. — Саша лутц и каскад прыгает просто с закрытыми глазами. Евгений и команда тренеров подвели ее в суперформе. Саша и тройной аксель делала, и пять квадов. Чтобы Трусова не сделала каскад 3+3 — это для меня что-то на уровне невероятного, потому что для нее это как орешки.



Перегорела, возможно, или переволновалась. Я уверена, что она теперь попытается сделать свой максимум в произвольной программе. Саша всегда мечтала сделать пять четверных, чтобы ее никто не отговаривал… Возможно, этот момент сейчас настал».

Известный тренер Александр Жулин верит в то, что Русская Ракета способна на такой подвиг, и призывает не хоронить заранее ее шансы на пьедестал:

Трусова в принципе хорошо ехала, но эта дурацкая ошибка стоила ей каскада. Если в произвольной программе нормально сделает свой набор, то, думаю, может очень сильно подняться. Трусову сбрасывать со счетов не надо. Я вас умоляю, делать выводы нужно, когда соревнования заканчиваются. А тут стоит собраться и сделать свою работу. Думаю, сейчас ума у всех хватит закрыть рот и просто готовиться. Александр Жулин тренер по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подчеркнула, что не стоит винить в ошибке Трусовой ее тренера:

«Плющенко не справился с ролью психолога? Срывают программы все спортсмены, это надо понимать. Та же японка Сатоко Мияхара сегодня прилично улетела (опытная 22-летняя фигуристка упала с тройного лутца и сделала каскад 3+1 вместо 3+3. — “Газета.Ru”). Так что не надо вешать все на тренеров. Плющенко — не мальчик для битья, это двукратный олимпийский чемпион. Хватит уже».

В таком же стиле высказалась и чемпионка мира Мария Бутырская:

«Вспомните Алину Загитову, когда она после Олимпийских игр падала и падала. Вот такое случается. Очень хочется Сашу поддержать. Я не думаю, что Трусова плохо тренируется. Не надо на Плющенко все валить! Нужно забыть это все как страшный сон. Скоро произвольная, сейчас можно отыграться. Но нужно настроиться и забыть про короткую. Только не надо поливать человека».

Заслуженный тренер СССР и известный комментатор Татьяна Тарасова в своем фирменном ярком стиле высказала поддержку Русской Ракете.

«Саша Трусова расстроила. Да и сама расстроилась! И чего ей бояться? И мы ее любим, и никто нам не запретит этого делать! Нужно выйти и сделать то, что она умеет», — цитирует Тарасову ТАСС.

Лаконичнее всех по ситуации высказался известный журналист Василий Уткин.

«Бедная, бедная Трусова. Прям жалко девчонку», — написал Уткин в своем Twitter-аккаунте.

Произвольная программа женщин состоится в пятницу, 26 марта, и начнется в 20.00 по московскому времени. В этот день Трусова может снова вписать свое имя в историю фигурного катания, став первой девушкой, которая исполнила пять четверных прыжков на официальном турнире, и совершить наконец переворот в борьбе с собственными нервами.

Но в такой же мере Русская Ракета может в очередной раз не справиться с волнением, и тогда сверхсложная программа закончится грандиозным провалом, а психологическое состояние фигуристки опустится ниже некуда.

Хочется верить, что все нервы и переживания Трусовой остались на льду в первый день соревнований.