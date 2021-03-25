«ЧМ куплен Россией и Тутберидзе». Зарубежные фанаты возмущены 1-м местом Щербаковой после короткой программы

Многие иностранные поклонники фигурного катания выразили претензии к судейству, посчитав, что именно Кихира должна была занимать промежуточное первое место.
«Рику обокрали! Вот и все. Ее обокрали. Давайте сожжем ISU (Международный союз конькобежцев). От оценок за компоненты до вопиющего фаворитизма, это не было справедливым и беспристрастным судейством. Нужна реформа в ISU и системе подсчета очков», — возмутился пользователь Intermediate Skater, создавший тред на Reddit.
«Проблема заключается в последовательности при судействе. Я могу согласиться с недокрутом Рики, но тогда в прокатах всех фигуристок нужно столь же тщательно искать недостатки. Почему не увидели недокрутов в каскадах Лизы (Туктамышевой) и Карен (Чен)? Почему не заметили неясное ребро в лутце у Анны (Щербаковой)? Думаю, оценки Рики адекватны сами по себе, но баллы Анны слишком завышены», — ответил пользователь fzztsimmons.
«Я русский и полностью согласен. Я не знаю, кто это делает и почему (не верю, что второе место после короткой программы сильно навредило бы Анне или даже Этери), но эти люди никому не помогают», — пишет Aentarie.
«Да, я тоже русский, согласен. Рика заслуживала первое место», — вторит pinkmelon.
«Бесит эта клоунада. Я был так счастлив, увидев, как Рика спасла последний прыжок, а затем, увидев результаты, я был слишком зол, чтобы чувствовать что-либо еще. Просто если Анна откатает чисто, то ни у кого не будет шансов на победу. НИ У КОГО. Даже с тройным акселем. Бесит», — эмоционально реагирует LovDevil.
«100%. Этот вид спорта коррумпирован, и они уже даже не стесняются», — пишет пользователь faqinupmylife.
«Бред, бред, бред. Не дать Рике ничего, ВООБЩЕ НИЧЕГО за тройной аксель и гораздо более высокий уровень артистизма, чем у Туктика (которую я люблю, но прошу вас)… Эти соревнования куплены РОССИЕЙ и ЭТЕРИ (Тутберидзе. — Sport24). Как они могут поставить Анне 80 за неясные ребра и недокруты (она мне нравится, и это не ее вина, но серьезно, нужно плакать во время тренировок, когда это соревнование покупается для тебя). Что за фигня?» — вопросшает observantcat.