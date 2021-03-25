«ЧМ куплен Россией и Тутберидзе». Зарубежные фанаты возмущены 1-м местом Щербаковой после короткой программы

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Многие иностранные поклонники фигурного катания выразили претензии к судейству, посчитав, что именно Кихира должна была занимать промежуточное первое место.

«Рику обокрали! Вот и все. Ее обокрали. Давайте сожжем ISU (Международный союз конькобежцев). От оценок за компоненты до вопиющего фаворитизма, это не было справедливым и беспристрастным судейством. Нужна реформа в ISU и системе подсчета очков», — возмутился пользователь Intermediate Skater, создавший тред на Reddit.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f6d53d078a828f46bae3" data-vnd="f6d53d078a828f46bae3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f6d53d078a828f46bae3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Проблема заключается в последовательности при судействе. Я могу согласиться с недокрутом Рики, но тогда в прокатах всех фигуристок нужно столь же тщательно искать недостатки. Почему не увидели недокрутов в каскадах Лизы (Туктамышевой) и Карен (Чен)? Почему не заметили неясное ребро в лутце у Анны (Щербаковой)? Думаю, оценки Рики адекватны сами по себе, но баллы Анны слишком завышены», — ответил пользователь fzztsimmons.

«Я русский и полностью согласен. Я не знаю, кто это делает и почему (не верю, что второе место после короткой программы сильно навредило бы Анне или даже Этери), но эти люди никому не помогают», — пишет Aentarie.

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«Да, я тоже русский, согласен. Рика заслуживала первое место», — вторит pinkmelon.

«Бесит эта клоунада. Я был так счастлив, увидев, как Рика спасла последний прыжок, а затем, увидев результаты, я был слишком зол, чтобы чувствовать что-либо еще. Просто если Анна откатает чисто, то ни у кого не будет шансов на победу. НИ У КОГО. Даже с тройным акселем. Бесит», — эмоционально реагирует LovDevil.

«100%. Этот вид спорта коррумпирован, и они уже даже не стесняются», — пишет пользователь faqinupmylife.