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00:13 (мск), источник: Sport24

«ЧМ куплен Россией и Тутберидзе». Зарубежные фанаты возмущены 1-м местом Щербаковой после короткой программы

24 марта на чемпионате мира по фигурному катанию женщины откатали свои произвольные программы. После первого соревновательного дня лидерство захватила россиянка Анна Щербакова. Ученица Этери Тутберидзе получила от судей за свой прокат 81 балл и опережает идущую второй японку Рики Кихиру на 1,92 балла.

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Многие иностранные поклонники фигурного катания выразили претензии к судейству, посчитав, что именно Кихира должна была занимать промежуточное первое место.

«Рику обокрали! Вот и все. Ее обокрали. Давайте сожжем ISU (Международный союз конькобежцев). От оценок за компоненты до вопиющего фаворитизма, это не было справедливым и беспристрастным судейством. Нужна реформа в ISU и системе подсчета очков», — возмутился пользователь Intermediate Skater, создавший тред на Reddit.

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«Проблема заключается в последовательности при судействе. Я могу согласиться с недокрутом Рики, но тогда в прокатах всех фигуристок нужно столь же тщательно искать недостатки. Почему не увидели недокрутов в каскадах Лизы (Туктамышевой) и Карен (Чен)? Почему не заметили неясное ребро в лутце у Анны (Щербаковой)? Думаю, оценки Рики адекватны сами по себе, но баллы Анны слишком завышены», — ответил пользователь fzztsimmons.

«Я русский и полностью согласен. Я не знаю, кто это делает и почему (не верю, что второе место после короткой программы сильно навредило бы Анне или даже Этери), но эти люди никому не помогают», — пишет Aentarie.

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«Да, я тоже русский, согласен. Рика заслуживала первое место», — вторит pinkmelon.

«Бесит эта клоунада. Я был так счастлив, увидев, как Рика спасла последний прыжок, а затем, увидев результаты, я был слишком зол, чтобы чувствовать что-либо еще. Просто если Анна откатает чисто, то ни у кого не будет шансов на победу. НИ У КОГО. Даже с тройным акселем. Бесит», — эмоционально реагирует LovDevil.

«100%. Этот вид спорта коррумпирован, и они уже даже не стесняются», — пишет пользователь faqinupmylife.

«Бред, бред, бред. Не дать Рике ничего, ВООБЩЕ НИЧЕГО за тройной аксель и гораздо более высокий уровень артистизма, чем у Туктика (которую я люблю, но прошу вас)… Эти соревнования куплены РОССИЕЙ и ЭТЕРИ (Тутберидзе. — Sport24). Как они могут поставить Анне 80 за неясные ребра и недокруты (она мне нравится, и это не ее вина, но серьезно, нужно плакать во время тренировок, когда это соревнование покупается для тебя). Что за фигня?» — вопросшает observantcat.

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