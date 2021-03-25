Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на чемпионате мира

За свой прокат российская пара получила 80,16 балла. Второй результат показали действующие чемпионы мира из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (77,62 балла). Замыкают тройку еще одна пара из России Анастасия Мишина и Александр Галлямов (75,79).

Российские фигуристы в связи с решением Спортивного арбитражного суда выступают в Швеции под названием FSR (Figure skating federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России, а не Российской Федерации. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. В случае победы российских фигуристов будет звучать тема из 1-го концерта Петра Чайковского.