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00:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на чемпионате мира

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

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Источник: Reuters

За свой прокат российская пара получила 80,16 балла. Второй результат показали действующие чемпионы мира из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (77,62 балла). Замыкают тройку еще одна пара из России Анастасия Мишина и Александр Галлямов (75,79).

Их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (71,46) занимает четвертое место.

Произвольную программу участники представят в четверг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российские фигуристы в связи с решением Спортивного арбитражного суда выступают в Швеции под названием FSR (Figure skating federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России, а не Российской Федерации. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. В случае победы российских фигуристов будет звучать тема из 1-го концерта Петра Чайковского.

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