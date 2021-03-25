Уровень 80: Бойкова и Козловский захватили лидерство на ЧМ среди пар

Мать троих детей поражает спортивным долголетием, но не результатом

Главная интрига нынешнего чемпионата мира в парном катании — противостояние российских и китайских дуэтов — приобрела из-за особенностей сезона ореол таинственности. Россияне, несмотря на пандемию коронавируса, выступали много: этапы Кубка России, Финал серии, турнир Гран-при, чемпионат России, наконец, Кубок Первого канала. Спасибо Федерации фигурного катания на коньках России, которая с осени как взяла курс на обеспечение спортсменов стартами, так и не подвела.

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Китайцы не выступали практически совсем. Действующие чемпионы мира Суй Вэньцзин/Хань Цун не выходили на соревновательный лед с турнира Четырех континентов прошлого года, последнего «докоронавирусного» крупного старта. А трехкратные чемпионы Китая (в данном сочетании) Пэн Чэн/Цзинь Ян выступили в нынешнем сезоне только на домашнем этапе Гран-при, где, кроме них, были только две китайские же пары.

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Но до момента «открытия Китая» — выступления первой пары из Поднебесной, которой стали как раз Суй/Хань, зрителям в удаленном режиме (на трибунах стокгольмской «Глобен Арены» из-за коронавирусных ограничений никого нет) предстояло отсмотреть аж четыре группы участников. Довольно много для состязаний в парном катании, количеством в составе отличающихся нечасто.

Наибольший интерес из этих четырех групп привлекли, пожалуй, две пары. Во-первых, американцы Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзер, добившиеся значительных успехов с предыдущими партнерами и взявшиеся за руки год назад. Они ожидаемо захватили лидерство до выхода на лед своих соотечественников Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюка, которым уступили несколько десятых балла.

А во-вторых, британцы Зое Джонс/Кристофер Бояджи. Точнее, партнерша, мать троих детей, в 41-летнем возрасте продолжающая поражать спортивным долголетием. Правда, результатом этому дуэту поразить не удалось: последнее место и невыход в произвольную программу.

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Бойкова/Козловский: не мировой рекорд — но убедительное лидерство

Открывали выступления в двух последних группах, по которым распределились сильнейшие, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Превзойти планку лидерства, установленную американцами на уровне 64,94 балла, российской паре, набиравшей без одной сотой 75 еще полтора года назад, не должно было составить труда. Им и не составило — по крайней мере, видимого. Чемпионы мира среди юниоров 2019 года с чистым прокатом набрали на своем дебютном взрослом мировом первенстве в короткой программе 75,79 балла.

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Но возглавляли «пелотон» Мишина и Галлямов всего несколько минут — пока выступали Суй Вэньцзин и Хань Цун. В исполнении технических элементов серебряными призерами Олимпиады-2018 была видна, как это иногда говорят англоязычные спортсмены, долго не выступавшие в соревнованиях, «ржавчина». Конкретно — партнерша ошиблась на приземлении с тройного прыжка. Но слышать музыку и выражать ее хореографическими приемами эти ребята точно не разучились. 77,62 — и китайский дуэт выходит в лидеры.

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В заключительной группе участников выступали еще две российские пары. Сначала на лед вышли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в нынешнем сезоне ставшие чемпионами страны. Но в Стокгольме чемпионской короткой программы у них не вышло — партнерша грубо ошиблась на параллельном прыжке. С оценкой 71,46 балла Тарасова и Морозов уступили как Суй/Ханю, так и Мишиной с Галлямовым.

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А вот Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не подвели ни себя, ни болельщиков, ни тренеров Тамару Москвину и Артура Минчука, которых очень тепло отблагодарили после проката. Безошибочное выступление чемпионов Европы-2020 заронило даже мысль о возможном мировом рекорде. Его не состоялось — но Бойкова и Козловский стали единственной на чемпионате мира парой, получившей больше 80 баллов. И лидерство их на данный момент более чем уверенное.

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