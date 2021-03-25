У снявшейся с ЧМ французской фигуристки разрыв ахиллова сухожилия

Мейте получила травму во время короткой программы в среду. Она неудачно приземлилась на ногу после тройного тулупа и не смогла продолжить выступление.

«Спасибо за вашу любовь, поддержку и добрые пожелания. Я хотела сообщить, что у меня разрыв ахиллова сухожилия. Мне потребуется дополнительное обследование, когда я вернусь домой. Удачи всем фигуристам, я буду подбадривать вас и посылать вам позитивные эмоции», — написала Мейте на своей странице в Instagram.