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13:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У снявшейся с ЧМ французской фигуристки разрыв ахиллова сухожилия

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Французская фигуристка Маэ-Беренис Мейте, снявшаяся из-за травмы с чемпионата мира в Стокгольме, сообщила, что у нее повреждено ахиллово сухожилие.

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Источник: AFP 2020

Мейте получила травму во время короткой программы в среду. Она неудачно приземлилась на ногу после тройного тулупа и не смогла продолжить выступление.

«Спасибо за вашу любовь, поддержку и добрые пожелания. Я хотела сообщить, что у меня разрыв ахиллова сухожилия. Мне потребуется дополнительное обследование, когда я вернусь домой. Удачи всем фигуристам, я буду подбадривать вас и посылать вам позитивные эмоции», — написала Мейте на своей странице в Instagram.

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