Коляда и Семененко не вышли к журналистам после короткой программы на ЧМ
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко предпочли не выходить в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко предпочли не выходить в
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После выступления трех групп участников Коляда и Семененко занимают первое и второе места, набрав соответственно 93,52 и 86,86 балла. Оба спортсмена не допустили серьезных помарок.