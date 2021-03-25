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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коляда и Семененко не вышли к журналистам после короткой программы на ЧМ

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко предпочли не выходить в микст-зону для общения с журналистами после короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соответствующая информация была опубликована в виртуальной микст-зоне, в которой проходят интервью со спортсменами на чемпионате мира в условиях коронавирусных ограничений. Если фигуристы попадут в тройку лучших по итогам программы, они будут обязаны прийти на пресс-конференцию.

После выступления трех групп участников Коляда и Семененко занимают первое и второе места, набрав соответственно 93,52 и 86,86 балла. Оба спортсмена не допустили серьезных помарок.

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