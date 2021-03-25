Коляда и Семененко не вышли к журналистам после короткой программы на ЧМ

Соответствующая информация была опубликована в виртуальной микст-зоне, в которой проходят интервью со спортсменами на чемпионате мира в условиях коронавирусных ограничений. Если фигуристы попадут в тройку лучших по итогам программы, они будут обязаны прийти на пресс-конференцию.