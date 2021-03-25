Коляда занял четвертое место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию

Результат 26-летнего россиянина составил 93,52 балла. Первое место в короткой программе занял двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (106,98), второе — его соотечественник Юма Кагияма (100,96), третье — Натан Чен (98,85) из США. 17-летний Евгений Семененко показал десятый результат (86,86).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/T4p3cJ3CKOg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, также в его активе одна бронзовая награда чемпионата мира и две — чемпионатов Европы. На счету Семененко победа в финале Кубка России 2021 года.