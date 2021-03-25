Коляда занял четвертое место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию
ТАСС, 25 марта. Российский фигурист Михаил Коляда стал четвертым в короткой программе на чемпионате мира. Соревнования проходят в Стокгольме.
ТАСС, 25 марта. Российский фигурист Михаил Коляда стал четвертым в короткой программе на чемпионате мира. Соревнования проходят в Стокгольме.
Результат 26-летнего россиянина составил 93,52 балла. Первое место в короткой программе занял двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (106,98), второе — его соотечественник Юма Кагияма (100,96), третье — Натан Чен (98,85) из США. 17-летний Евгений Семененко показал десятый результат (86,86).
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, также в его активе одна бронзовая награда чемпионата мира и две — чемпионатов Европы. На счету Семененко победа в финале Кубка России 2021 года.
Произвольную программу мужчины представят в субботу. Чемпионат мира завершится 28 марта.