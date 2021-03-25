Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу на ЧМ в Швеции

Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу с 16-го места, заработав у судей 78,86 балла. Тройку сильнейших открыл японский фигурист Юдзуру Ханю — 106,98 балла. Второе место у его соотечественника Юмы Кагиямы — 100,96. За ним следует американский спортсмен Нейтан Чен — 98,85.

Накануне в произвольную программу вышли белорусы Богдана Лукашевич и Александр Степанов в соревнованиях спортивных пар. У них 46,2 балла и 20-е место в промежуточном протоколе. Лидируют россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 80,16 балла. Второе место у китайского дуэта Вэньцзинь Суй / Цун Хань — 77,62 балла. Третью позицию занимает еще одна российская пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 75,79 балла.