Мишина и Галлямов стали чемпионами мира в парном катании

Фигуристы, шедшие после короткой программы третьими, за свой произвольный прокат получили 151,80 балла и в сумме набрали 227,59. Серебряным призерами стали двукратные чемпионы мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Бронзовые награды взяли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Для 19-летней Мишиной и 21-летнего Галлямова это первый чемпионат мира. Сборная России не выигрывала золото мирового первенства в соревнованиях спортивных пар с 2013 года, когда победителями стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

При этом российские фигуристы обеспечили себе максимальную квоту в парном катании на Олимпиаде 2022 года. Это означает, что сборная России сможет выставить на Играх в Пекине три пары.