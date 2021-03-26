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00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мишина и Галлямов стали чемпионами мира в парном катании

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

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Источник: Спорт РИА Новости

Фигуристы, шедшие после короткой программы третьими, за свой произвольный прокат получили 151,80 балла и в сумме набрали 227,59. Серебряным призерами стали двукратные чемпионы мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Бронзовые награды взяли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Для 19-летней Мишиной и 21-летнего Галлямова это первый чемпионат мира. Сборная России не выигрывала золото мирового первенства в соревнованиях спортивных пар с 2013 года, когда победителями стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

При этом российские фигуристы обеспечили себе максимальную квоту в парном катании на Олимпиаде 2022 года. Это означает, что сборная России сможет выставить на Играх в Пекине три пары.

Российские фигуристы в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Швеции под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. В честь победы Мишина и Галлямова прозвучала тема из 1-го концерта Петра Ильича Чайковского.

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