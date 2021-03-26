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10:48 (мск), источник: Sport24

Скандал на чемпионате мира: фигуристка Бойкова нахамила своему 79-летнему тренеру Москвиной

Психанула, проиграв другой ее паре.

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Источник: Sport24

Золото России + драма — идеальный рецепт успеха для того, чтобы взорвать рейтинги. Фигурное катание пережило дикий всплеск популярности после победы Алины Загитовой на Олимпиаде-2018. В Корее случилось не только золото. Евгения Медведева на протяжении двух сезонов была лучшей в мире, а на Играх в Пхенчхане стала второй, расплакавшись в объятиях тренера и вроде как бросив фразу: «Теперь у вас есть олимпийская чемпионка».

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2021 год. 25 марта. Чемпионат мира. Анастасия Мишина и Александр Галлямов феерически катают произвольную программу и обыгрывают даже действующих чемпионов мира из Китая Суй Вэньцзин/Хань Цун. Перед выступлением последних участников уже точно понятно — золото у России, а конкретно — у Тамары Москвиной.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые доминировали в прошлом сезоне, ошибаются несколько раз и падают на третье место.

В kiss and cry Саша в расстроенных чувствах разводит руками и бросает с явной обидой в голосе в адрес легендарной Тамары Николаевны фразу: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». А также снимает с шеи тренера Артура Минчука аккредитации, резко кидает одну из них партнеру и покидает арену в гордом одиночестве. Ничего не напоминает?

И еще один факт для полноты сравнения — оба раза — в 2018-м и 2021-м наши фигуристы выступали под нейтральным флагом и без гимна.

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Бойкова/Козловский работают с Москвиной давно, Мишина/Галлямов — один сезон. И такое поведение вполне можно объяснить ревностью к новой сильной паре в группе.

Это тянулось с самого начала сезона. В ноябре на этапе Гран-при в Москве когда Саша и Дима обыграли своих конкурентов, Козловский закричал после выступления: «Это наше место. В очередь!» Позже фигурист объяснял, что послание было сделано самим себе, но в головах фанатов фраза засела. И, после поражения на чемпионате мира и эмоциональной реакции Бойковой, паре ее припомнили.

Сразу после «поздравления» в адрес Тамары Николаевны Саше прилетело от болельщиков, которые внимательно смотрели трансляцию. Дерзость в адрес заслуженного 80-летнего тренера многим может справедливо показаться перебором, но в такой драматичной развязке на турнире пар есть два больших положительных момента.

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Во-первых, у России две медали — золото и бронза. С учетом конкуренции с гениальными китайцами результат шикарный. Во-вторых, теперь о парном катании будут точно говорить больше: есть первая золотая медаль ЧМ за 8 лет + эмоциональный накал. Есть буря позитива в виду победы и есть, что обсуждать, сложно придумать лучший расклад для пиара.

Возможно, мы находимся в начальной точке мощного всплеска интереса к парам, и через пару лет Загитова с Медведевой в заголовках СМИ сменят парники, а капитанами на Кубке Первого канала будут Бойкова и Галлямов. Многое будет зависеть от Олимпиады, но уже сейчас парное катание сделало серьезную заявку, чтобы по накалу бороться с женским одиночным.

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