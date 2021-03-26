Скандал на чемпионате мира: фигуристка Бойкова нахамила своему 79-летнему тренеру Москвиной
Психанула, проиграв другой ее паре.
Психанула, проиграв другой ее паре.
Золото России + драма — идеальный рецепт успеха для того, чтобы взорвать рейтинги. Фигурное катание пережило дикий всплеск популярности после победы Алины Загитовой на Олимпиаде-2018. В Корее случилось не только золото. Евгения Медведева на протяжении двух сезонов была лучшей в мире, а на Играх в Пхенчхане стала второй, расплакавшись в объятиях тренера и вроде как бросив фразу: «Теперь у вас есть олимпийская чемпионка».
2021 год. 25 марта. Чемпионат мира. Анастасия Мишина и Александр Галлямов феерически катают произвольную программу и обыгрывают даже действующих чемпионов мира из Китая Суй Вэньцзин/Хань Цун. Перед выступлением последних участников уже точно понятно — золото у России, а конкретно — у Тамары Москвиной.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые доминировали в прошлом сезоне, ошибаются несколько раз и падают на третье место.
В kiss and cry Саша в расстроенных чувствах разводит руками и бросает с явной обидой в голосе в адрес легендарной Тамары Николаевны фразу: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». А также снимает с шеи тренера Артура Минчука аккредитации, резко кидает одну из них партнеру и покидает арену в гордом одиночестве. Ничего не напоминает?
И еще один факт для полноты сравнения — оба раза — в 2018-м и 2021-м наши фигуристы выступали под нейтральным флагом и без гимна.
Бойкова/Козловский работают с Москвиной давно, Мишина/Галлямов — один сезон. И такое поведение вполне можно объяснить ревностью к новой сильной паре в группе.
Это тянулось с самого начала сезона. В ноябре на этапе
Сразу после «поздравления» в адрес Тамары Николаевны Саше прилетело от болельщиков, которые внимательно смотрели трансляцию. Дерзость в адрес заслуженного 80-летнего тренера многим может справедливо показаться перебором, но в такой драматичной развязке на турнире пар есть два больших положительных момента.
Возможно, мы находимся в начальной точке мощного всплеска интереса к парам, и через пару лет Загитова с Медведевой в заголовках СМИ сменят парники, а капитанами на Кубке Первого канала будут Бойкова и Галлямов. Многое будет зависеть от Олимпиады, но уже сейчас парное катание сделало серьезную заявку, чтобы по накалу бороться с женским одиночным.