Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате мира

За свое выступление пара получила 88,15 балла. На второй строчке — американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05). Замыкают тройку лидеров их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,15). Россияне Александра Степанова и Иван Букин (83,02) идут пятыми, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (75,58) — на десятой строчке.