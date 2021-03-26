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18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате мира

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на чемпионате мира в Стокгольме.

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Источник: Спорт РИА Новости

За свое выступление пара получила 88,15 балла. На второй строчке — американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05). Замыкают тройку лидеров их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,15). Россияне Александра Степанова и Иван Букин (83,02) идут пятыми, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (75,58) — на десятой строчке.

Произвольный танец фигуристы исполнят в субботу.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские фигуристы выступают в Швеции под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках. Форма спортсменов лишена элементов российского триколора и герба. В случае победы россиян вместо гимна будет звучать тема из Первого концерта Петра Чайковского.

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