Олимпийская чемпионка из Канады обратилась к россиянам после критики Щербаковой

Дюамель оправдалась перед российскими фанатами, заявив, что произошло ужасное недопонимание. По ее словам, российские СМИ неправильно истолковали ее слова. «Я очень расстроена, что дошло до такого, и я разозлила миллионы людей. Пожалуйста, знайте, что я продолжаю восхищаться российскими фигуристами», — добавила канадка.