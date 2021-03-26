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20:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка из Канады обратилась к россиянам после критики Щербаковой

Канадская олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Меган Дюамель в Instagram обратилась к россиянам после критики катания фигуристки Анны Щербаковой.

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Источник: РИА "Новости"

Дюамель оправдалась перед российскими фанатами, заявив, что произошло ужасное недопонимание. По ее словам, российские СМИ неправильно истолковали ее слова. «Я очень расстроена, что дошло до такого, и я разозлила миллионы людей. Пожалуйста, знайте, что я продолжаю восхищаться российскими фигуристами», — добавила канадка.

22 марта Дюамель назвала катание Щербаковой болезненным. Тогда она заявила, что чемпионка мира должна быть разносторонним человеком, который наслаждается выступлениями и победами.

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Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания

После короткой программы на чемпионате мира Щербакова занимает первое место. Фигуристка — трехкратная чемпионка России. В активе 16-летней спортсменки также серебряные медали финала Гран-при и чемпионата Европы сезона-2019/2020.

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