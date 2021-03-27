Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

По сумме двух программ Щербакова набрала 233,17 балла (81,00 + 152,17). Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46; 78,86+141,60), третьей — Александра Трусова (217,20; 64,82+152,38). Впервые в истории три россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.