Русские фигуристки заняли весь подиум чемпионата мира — золото у Щербаковой! Но все трое падали

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Спешите видеть, 5 четверных Александры Трусовой, только сегодня, единственное представление в этом сезоне! Примерно так должна была выглядеть пятничная афиша на ЧМ по фигурному катанию, если бы мы жили где-нибудь в начале прошлого века. За 2 дня, прошедшие с короткой программы у женщин, гораздо больше говорили о том, сумеет ли закамбэчить Трусова, а не о реальной борьбе за золото турнира. Все-таки Саша слишком ярко провалилась, всем хотелось увидеть ее реванш, тем более с такой мощнейшей начинкой.

Трусова открывала предпоследнюю разминку и ни на шаг не отступила от своего плана. 5 четверных в заявке, значит, надо стараться делать. И первый получился здорово — квад-флип. Правда, как всегда, не обошлось без восклицательного знака — неясное ребро. Это уже визитная карточка судей в отношении Саши. Дальше — падение с квад-сальхова. Но тут же Трусова исправилась, фантастически чисто исполнив каскад четверной лутц — тройной тулуп. Силы, правда, стали постепенно покидать ученицу Плющенко. Во второй части программы — падение с квад-лутца и серьезный недокрут на квад-тулупе. Правда, Саша удержалась и прицепила к нему тройной сальхов через ойлер.

Из-за такого обилия сложнейших элементов, которые отнимают кучу сил, сама программа «Ромео и Джульетта» осталась в тени. Она разорвалась на части. Но иначе и быть не могло, когда ставка была сделана на запредельную сложность. Несмотря на два падения, за произвольную Трусова набрала 152,38 балла. Конечно, и она, и Щербакова в карьере набирали больше, да и Туктамышева тоже. Но сегодня этого результата хватило даже для победы в произвольной программе. Просто шок!

На лидерском месте Трусова просидела почти полтора часа. Никто не мог даже близко подобраться к ней из-за недостатка сложности. Хотя были очень крутые прокаты. Здесь точно стоит выделить бельгийку Луну Хендрикс. Она показала абсолютно все, что умеет прямо сейчас. Судьи вообще ни к чему не смогли придраться. Понравилась и сама программа под Бейонсе. В итоге Луна с четвертой суммой дня прорвалась в топ-5 ЧМ, опередив всех японок.

А сместить Трусову смогла Елизавета Туктамышева. И у нее не все сегодня получилось. Выезд с первого тройного акселя получился через тройку, но Лиза успела прицепить двойной тулуп. Дальше был чистейший сольный триксель. На каскаде лутц-тулуп арбитры разглядели недокрут в четверть на втором прыжке. И тут внезапно Туктамышева падает с тройного флипа. Когда в последний раз подобное происходило, и не вспомнишь. Но опыта Туктамышевой хватило, чтобы не расклеиться. Оставшуюся часть программы она прокатала без грубых косяков, хотя и потеряла уровни на дорожке и вращении.

Увидев оценки (Лиза обошла Сашу на 3 балла по сумме программ), ученица Мишина пустила слезу. В последний раз она выступала на чемпионате мира 6 лет назад. Сейчас Туктамышевой 24, но она в строю и берет медаль ЧМ. Нереальная крутота. Настоящая Императрица.

Еще до старта турнира все знали, что главной соперницей русских девушек будет Рика Кихира. Эта аксиома подтвердилась в короткой программе, когда только недокруты помешали ей выиграть у Щербаковой. А на произвольную японка заявила и тройной аксель, и четверной сальхов, который успешно приземлила на чемпионате Японии.

Но по какой-то причине Рика решила отказаться от четверного. Ставку сделали на напрыганный тройной аксель. Но из этой затеи ничего не вышло. Вместо тройного на старте программы Кихира сделала только дупель. А при второй попытке зайти на триксель она просто упала, да еще и базу прыжка снизили до уровня двойного. И после этого все начало рушиться. Недокрут на сальхове, третий уровень за вращение и дорожку, падение с недокрученного тройного лутца.

Оглушительный провал талантливой японки… Только 9-е место в произвольной. И по сумме она только 7-я. Все уже начинают грешить на акклиматизацию. Потому что и другие японки выступили слабо. Призер чемпионата мира Мияхара в конце второго десятка, Сакамото шестая, но прокат был очень тяжелым.

Последней сегодня каталась Анна Щербакова. В заявке стояло два четверных, как и на чемпионате России. Но все последние дни Аня только и делала, что падала по 5−6 раз за тренировку с любых квадов. В принципе, это не новость. Такое с ней уже бывало, а потом она собиралась на соревнованиях. Но, видимо, к ЧМ она подошла в плохой форме. Можно списать это на пневмонию, которая высосала из нее силы в конце прошлого года. Но сегодня на льду была не та Щербакова, к которой мы привыкли.

Началось все с падения с квад-флипа. Прыжок, ставший любимым для Ани, на этот раз был завален без вариантов. Судьи там еще углядели недокрутик в четверть. На второй четверной чемпионка России и заходить не стала, сделав каскад тройной флип — тройной тулуп. Дальше были сделаны два дупеля. К первому лутцу у Ани не получилось присоединить риттбергер, прямо, как у Загитовой на Олимпиаде. Но было второй шанс, и Щербакова его использовала. И даже такого контента хватило для победы. Правда, по произвольной несколько десятых Аня проиграла Трусовой.

При выходе со льда Щербакова была дико расстроена — потухшие глаза, буквально скорбь поселилась на ее лице. И когда она увидела, что ее ставят на второе место, то согласно закивала головой. То есть Аня была настолько огорчена прокатом, что всерьез думала о потере золота. Но те оценки были за произвольную программу. По сумме она, конечно, уверенно выиграла, хоть и не с прокатом жизни. Но какая теперь разница — золотая медаль на шее!

Серебро у Лизы Туктамышевой, а Трусова забирает бронзу. И это несмотря на 12-е место в короткой, 2 падения сегодня. Кихира самоустранилась.

Вроде бы и надо радоваться за чисто русский подиум на чемпионате мира. Такого не было никогда. Но осадок реально остался. Ни одного чистого проката мы так и не увидели. Щербакова не сделала ни одного четверного. Возможно, некоторые из нас, в том числе и я, зажрались. Но все-таки очень хотелось увидеть идеальные выступления. Но не в этот раз. Собственно, какой сезон, такие и выступления в его финале. И я уверен, будь болельщики на трибунах, то Щербакова заставила бы себя сделать квады. А так она просто может быть довольной, что сделала себе крутой подарок на 17-летие.