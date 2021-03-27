Русские фигуристки заняли весь подиум чемпионата мира — золото у Щербаковой! Но все трое падали
Повезло, что Кихира самоустранилась.
Повезло, что Кихира самоустранилась.
Спешите видеть, 5 четверных Александры Трусовой, только сегодня, единственное представление в этом сезоне! Примерно так должна была выглядеть пятничная афиша на ЧМ по фигурному катанию, если бы мы жили
Трусова открывала предпоследнюю разминку и ни на шаг не отступила от своего плана. 5 четверных в заявке, значит, надо стараться делать. И первый получился здорово —
На лидерском месте Трусова просидела почти полтора часа. Никто не мог даже близко подобраться к ней
А сместить Трусову смогла Елизавета Туктамышева. И у нее не все сегодня получилось. Выезд с первого тройного акселя получился через тройку, но Лиза успела прицепить двойной тулуп. Дальше был чистейший сольный триксель. На каскаде
Увидев оценки (Лиза обошла Сашу на 3 балла по сумме программ), ученица Мишина пустила слезу. В последний раз она выступала на чемпионате мира 6 лет назад. Сейчас Туктамышевой 24, но она в строю и берет медаль ЧМ. Нереальная крутота. Настоящая Императрица.
Еще до старта турнира все знали, что главной соперницей русских девушек будет Рика Кихира. Эта аксиома подтвердилась в короткой программе, когда только недокруты помешали ей выиграть у Щербаковой. А на произвольную японка заявила и тройной аксель, и четверной сальхов, который успешно приземлила на чемпионате Японии.
Но по
Оглушительный провал талантливой японки… Только 9-е место в произвольной. И по сумме она только 7-я. Все уже начинают грешить на акклиматизацию. Потому что и другие японки выступили слабо. Призер чемпионата мира Мияхара в конце второго десятка, Сакамото шестая, но прокат был очень тяжелым.
Последней сегодня каталась Анна Щербакова. В заявке стояло два четверных, как и на чемпионате России. Но все последние дни Аня только и делала, что падала по 5−6 раз за тренировку с любых квадов. В принципе, это не новость. Такое с ней уже бывало, а потом она собиралась на соревнованиях. Но, видимо, к ЧМ она подошла в плохой форме. Можно списать это на пневмонию, которая высосала из нее силы в конце прошлого года. Но сегодня на льду была не та Щербакова, к которой мы привыкли.
Началось все с падения с
При выходе со льда Щербакова была дико расстроена — потухшие глаза, буквально скорбь поселилась на ее лице. И когда она увидела, что ее ставят на второе место, то согласно закивала головой. То есть Аня была настолько огорчена прокатом, что всерьез думала о потере золота. Но те оценки были за произвольную программу. По сумме она, конечно, уверенно выиграла, хоть и не с прокатом жизни. Но какая теперь разница — золотая медаль на шее!
Серебро у Лизы Туктамышевой, а Трусова забирает бронзу. И это несмотря на 12-е место в короткой, 2 падения сегодня. Кихира самоустранилась.
Вроде бы и надо радоваться за чисто русский подиум на чемпионате мира. Такого не было никогда. Но осадок реально остался. Ни одного чистого проката мы так и не увидели. Щербакова не сделала ни одного четверного. Возможно, некоторые из нас, в том числе и я, зажрались. Но
Александр Служаков