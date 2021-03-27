Тарасова назвала выдающимся достижением результат российских фигуристок на чемпионате мира

«Это выдающийся результат, спасибо большое девочкам и их тренерам. Они смогли надорваться и сделать то, что они сделали. Что и говорить, мы превосходим всех. Впервые в нашей истории все три девочки стоят на пьедестале. И мы радуемся», — сказала Тарасова.

16-летние Щербакова и Трусова завоевали первые в карьере медали взрослого чемпионата мира, для 24-летней Туктамышевой серебро стало второй наградой: в 2015 году она стала победительницей турнира и с тех пор не отбиралась на мировое первенство. «Мне казалось, что Лиза должна что-то выиграть, она так долго шла к тому, чтобы вновь попасть на чемпионат мира», — сказала Тарасова.