Туктамышева: Медаль чемпионата мира придаст мотивации для отбора на Олимпиаду

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Чемпионкой мира в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), шедшая 12-й после короткой программы. 24-летняя ученица Алексея Мишина выступала на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f3c366b308682b3c12b4" data-vnd="f3c366b308682b3c12b4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f3c366b308682b3c12b4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Этот год получился непростым для всех нас. В моем случае серебро чемпионата мира дает только мотивацию, чтобы весь следующий сезон провести успешно и отобраться на Олимпийские игры. Рада, что в предолимпийский сезон смогла поехать на чемпионат мира и завоевать медаль», — отметила Туктамышева.

Читайте также Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира

«Мне кажется, что в следующем году на Олимпийских играх без четверных прыжков сложно будет бороться за медаль, только если за бронзу, — считает Туктамышева. — Уровень женского одиночного катания такой, что бороться за золото нельзя без четверных. За это межсезонье и другие девочки их выучат, конкуренция будет еще выше, на Олимпиаде будут четверные. Фигурное катание прогрессирует как у мужчин, так и у женщин».

Туктамышева рассказала, как происходит процесс выбора музыки для постановки программ. «Она должна быть стопроцентно согласована со мной — музыка мне должна нравиться. Если она нравится человеку, это соответствует его внутреннему миру, его ощущениям, когда ты слушаешь “ту самую” музыку, в твоей голове уже есть образ. Это один из ключевых моментов успеха. Когда мне нравится программа, я это чувствую, кайфую и это передается судьям, поэтому мы всегда долго ищем музыку, чтобы она понравилась всем».