Фигуристка Трусова осталась недовольна своим выступлением на чемпионате мира

Чемпионкой мира в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), шедшая 12-й после короткой программы.
«Я недовольна своими прокатами, как и все хочу делать свои программы чисто. Баллы уже не важны, — отметила Трусова. — Рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. Этот год был тяжелым, и я рада, что чемпионат мира вообще состоялся, ведь в прошлом году его отменили».
«Я часто участвую в выборе музыки, и всегда — в выборе элементов. Подходит ли мне музыка, под которую катаюсь сейчас? Думаю, что короткая программа не соответствует мне в жизни, но я максимально стараюсь сама соответствовать этой музыке», — сказала фигуристка.
«Я тоже считаю, что нужны четверные, — добавила Трусова. — Но для меня они были нужны всегда, и неважно, какая будет конкуренция. Моя цель — выполнять пять четверных, дальше посмотрим».