Фигуристка Трусова осталась недовольна своим выступлением на чемпионате мира

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Чемпионкой мира в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), шедшая 12-й после короткой программы.

«Я недовольна своими прокатами, как и все хочу делать свои программы чисто. Баллы уже не важны, — отметила Трусова. — Рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. Этот год был тяжелым, и я рада, что чемпионат мира вообще состоялся, ведь в прошлом году его отменили».

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«Я часто участвую в выборе музыки, и всегда — в выборе элементов. Подходит ли мне музыка, под которую катаюсь сейчас? Думаю, что короткая программа не соответствует мне в жизни, но я максимально стараюсь сама соответствовать этой музыке», — сказала фигуристка.