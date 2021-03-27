Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
23
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Россия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Черногория
Гибралтар
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
40
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Хорватия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Беларусь
Эстония
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Норвегия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Нидерланды
Латвия
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22:00
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
22:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
09:15 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Трусова осталась недовольна своим выступлением на чемпионате мира

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова осталась недовольна своими прокатами на турнире. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Чемпионкой мира в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), шедшая 12-й после короткой программы.

«Я недовольна своими прокатами, как и все хочу делать свои программы чисто. Баллы уже не важны, — отметила Трусова. — Рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. Этот год был тяжелым, и я рада, что чемпионат мира вообще состоялся, ведь в прошлом году его отменили».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я часто участвую в выборе музыки, и всегда — в выборе элементов. Подходит ли мне музыка, под которую катаюсь сейчас? Думаю, что короткая программа не соответствует мне в жизни, но я максимально стараюсь сама соответствовать этой музыке», — сказала фигуристка.

«Я тоже считаю, что нужны четверные, — добавила Трусова. — Но для меня они были нужны всегда, и неважно, какая будет конкуренция. Моя цель — выполнять пять четверных, дальше посмотрим».

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Россиянки заняли весь подиум на ЧМ по фигурному катанию
СКА разгромил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Сложный матч для России: Топ-5 ставок выходных
Арустамян: Если в «Спартак» придет Де Дзерби, это будет топ
«Авангард» обыграл «Металлург» и повел в серии плей-офф КХЛ
Щербакова поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира
Сильнейшие лыжники России сражаются за золото (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь