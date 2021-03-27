Анна Щербакова поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова заявила, что победа на чемпионате мира — это огромная честь для нее и важная ступень в карьере. Об этом Щербакова рассказала на
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова заявила, что победа на чемпионате мира — это огромная честь для нее и важная ступень в карьере. Об этом Щербакова рассказала на
Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, по сумме двух программ 16-летняя фигуристка набрала 233,17 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Александра Трусова.
«Я думаю, что чемпионат мира — это
«У нас приветствуется, чтобы мы участвовали в выборе музыке. Тренеры хотят понимать, что нам интересно, что нам хочется катать, всегда спрашивают, нравится ли нам музыка, чувствуем ли мы ее. Если я не чувствую музыку, то не смогу ее передать. Считаю, что мои программы мне подходят, мне нравится передавать образы на льду», — рассказала фигуристка.
«Мы друг друга уже поздравили — для всех выдались довольно тяжелые соревнования, — отметила Щербакова. — В этом мы друг друга понимаем. Завтра у нас обширная программа — для начала сходим позавтракать, потом можно пойти на каток, но самое главное — посмотреть [выступления] мальчиков. Мы безумно довольны расписанием, потому что можно посмотреть другие виды. Поэтому завтра будем болеть за наших мальчиков и танцоров».