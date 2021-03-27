Анна Щербакова поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира

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Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, по сумме двух программ 16-летняя фигуристка набрала 233,17 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Александра Трусова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f3c366b308682b3c12b4" data-vnd="f3c366b308682b3c12b4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f3c366b308682b3c12b4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я думаю, что чемпионат мира — это все-таки очень важные соревнования, очень важная ступень. Для меня выиграть здесь — огромная честь. Очень рада», — отметила Щербакова.

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«У нас приветствуется, чтобы мы участвовали в выборе музыке. Тренеры хотят понимать, что нам интересно, что нам хочется катать, всегда спрашивают, нравится ли нам музыка, чувствуем ли мы ее. Если я не чувствую музыку, то не смогу ее передать. Считаю, что мои программы мне подходят, мне нравится передавать образы на льду», — рассказала фигуристка.

«Мы друг друга уже поздравили — для всех выдались довольно тяжелые соревнования, — отметила Щербакова. — В этом мы друг друга понимаем. Завтра у нас обширная программа — для начала сходим позавтракать, потом можно пойти на каток, но самое главное — посмотреть [выступления] мальчиков. Мы безумно довольны расписанием, потому что можно посмотреть другие виды. Поэтому завтра будем болеть за наших мальчиков и танцоров».