Третий случай заражения коронавирусом выявили на чемпионате мира по фигурному катанию
ТАСС, 27 марта. Третий случай инфицирования коронавирусом выявлен во время чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает
ТАСС, 27 марта. Третий случай инфицирования коронавирусом выявлен во время чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает
Имя заразившегося не сообщается. Он был помещен в карантин, также были выявлены и изолированы лица из контактной группы. О первом заразившемся ISU объявил перед стартом турнира, информация о втором случае заражения появилась 25 марта.
Отмечалось, что оба случая были обнаружены по прибытии в Стокгольм, поэтому заразившиеся не получили аккредитации и не были допущены в «пузырь».
Соревновательная часть чемпионата мира в Стокгольме проходит с 24 по 27 марта.