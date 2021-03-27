Чемпионка мира по фигурному катанию Щербакова была снова проверена РУСАДА на допинг
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Чемпионка мира в женском одиночном катании фигуристка Анна Щербакова прошла тестирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Чемпионка мира в женском одиночном катании фигуристка Анна Щербакова прошла тестирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в
В первые два месяца года были протестированы еще три фигуриста: Александра Бойкова, выигравшая вместе с Дмитрием Козловским бронзу ЧМ-2021 в парном катании, а также танцор Иван Букин и одиночник Михаил Коляда, которые продолжают борьбу за медали турнира.
Щербакова в 2020 году проверялась на допинг инспекторами Российского антидопингового агентства четыре раза (дважды — в декабре) и стала тогда самой тестируемой РУСАДА фигуристкой. В 2019 году эта фигуристка была проверена три раза, в 2018-м — один.