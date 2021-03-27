В Госдуме отреагировали на идею присвоить Тутберидзе звание героя России
Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал идею удостоить Этери Тутберидзе звания Героя России.
Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал идею удостоить Этери Тутберидзе звания Героя России.
Напомним, вчера, 26 марта, подопечная Тутберидзе Анна Щербакова одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
«Предложение дать Тутберидзе Героя России? У нас в стране очень любят: выиграл — дать Героя России, проиграл — расстрелять. Так нельзя. Героя России дают людям, которые ценой собственной жизни защищают наше государство. Я понимаю, хочется попасть на страницы СМИ: чем громче заявление, тем больше его подхватят. Возможно, отметить