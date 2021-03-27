Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Россия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Черногория
Гибралтар
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Хорватия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Беларусь
Эстония
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Норвегия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Нидерланды
Латвия
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22:00
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
22:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
23
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Словакия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Ирландия
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Сербия
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Чехия
Бельгия
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
40
Все события
Фоторепортажи
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

В Госдуме отреагировали на идею присвоить Тутберидзе звание героя России

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал идею удостоить Этери Тутберидзе звания Героя России.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Напомним, вчера, 26 марта, подопечная Тутберидзе Анна Щербакова одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Предложение дать Тутберидзе Героя России? У нас в стране очень любят: выиграл — дать Героя России, проиграл — расстрелять. Так нельзя. Героя России дают людям, которые ценой собственной жизни защищают наше государство. Я понимаю, хочется попасть на страницы СМИ: чем громче заявление, тем больше его подхватят. Возможно, отметить каким-то образом, есть другие награды, но не Герой России. Мы должны прекратить заниматься подобными глупостями. Песню “Катюша”, под которую люди умирали, защищая родину, мы предлагаем выставить в качестве гимна спортсменов. Несерьёзно, честно», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Из Марибора в Сочи. Россия спустя 11 лет встретится со Словенией
Овечкин забил 2 крутых гола и вернулся в гонку за любимым призом
Сложный матч для России: Топ-5 ставок выходных
Нурмагомедов описал последний разговор с главой UFC
Слуцкий заявил об отказе преклонять колено и объяснил позицию
Сильнейшие лыжники России сражаются за золото (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь