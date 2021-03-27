Щербакова заявила, что ей не хватало гимна России на церемонии награждения

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В пятницу на чемпионате мира в Стокгольме завершились соревнования одиночниц. Впервые за восемь лет российские фигуристки заняли весь пьедестал почета — победу одержала Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Александра Трусова. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсменки вынуждены выступать на турнире под флагом ФФККР, а в качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Да, непривычно без гимна, но что есть, то есть, — сказала Щербакова. — До награждения об этом не задумывалась. Но все-таки да, стоя на пьедестале, не хватало гимна и флага. Смотрели на флаг, который не могли поднять, все пошло не по плану».

Щербакова, которой 28 марта исполнится 17 лет, назвала свою победу неожиданным и лучшим подарком на день рождения. «Это очень неожиданный и лучший подарок, я даже и загадывать не могла. Очень хотелось, чтобы в этот день я не грузилась своими ошибками, а только радовалась», — заключила она.