Мишин назвал триумф российских фигуристок «победой женского русского оружия»

Чемпионкой мира в женском одиночном катании в пятницу стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), занимавшая 12-е место после короткой программы.
«Что-то получилось, что-то не получилось у каждой из них. Я бы высветил это событие как победу женского русского оружия, — сказал Мишин. — “Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет”, эти слова Некрасова отлично ложатся на победу наших девочек, которые заняли весь пьедестал почета. Нам радостно и мы гордимся, звучал прекрасный Чайковский, и наши девушки достойно представили страну».
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсменки вынуждены выступать на турнире под флагом Федерации фигурного катания на коньках России, а в качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме с 24 по 27 марта.