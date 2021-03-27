Мишин назвал триумф российских фигуристок «победой женского русского оружия»

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Чемпионкой мира в женском одиночном катании в пятницу стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), занимавшая 12-е место после короткой программы.

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«Что-то получилось, что-то не получилось у каждой из них. Я бы высветил это событие как победу женского русского оружия, — сказал Мишин. — “Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет”, эти слова Некрасова отлично ложатся на победу наших девочек, которые заняли весь пьедестал почета. Нам радостно и мы гордимся, звучал прекрасный Чайковский, и наши девушки достойно представили страну».

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсменки вынуждены выступать на турнире под флагом Федерации фигурного катания на коньках России, а в качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.