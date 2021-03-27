Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Россия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Черногория
Гибралтар
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Хорватия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Беларусь
Эстония
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Норвегия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Нидерланды
Латвия
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22:00
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
22:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Словакия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Ирландия
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Сербия
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Чехия
Бельгия
Хоккей. НХЛ
28.03
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
28.03
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.03
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
23
Хоккей. НХЛ
28.03
Даллас Старз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
28.03
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
40
Все события
Фоторепортажи
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
14:02 (мск), источник: ТАСС

Мишин назвал триумф российских фигуристок «победой женского русского оружия»

ТАСС, 27 марта. Российские фигуристки впервые в истории женского одиночного катания заняли весь пьедестал чемпионата мира, что можно назвать «победой женского русского оружия». Такое мнение высказал тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин в эфире телеканала «Звезда».

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Чемпионкой мира в женском одиночном катании в пятницу стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), занимавшая 12-е место после короткой программы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Что-то получилось, что-то не получилось у каждой из них. Я бы высветил это событие как победу женского русского оружия, — сказал Мишин. — “Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет”, эти слова Некрасова отлично ложатся на победу наших девочек, которые заняли весь пьедестал почета. Нам радостно и мы гордимся, звучал прекрасный Чайковский, и наши девушки достойно представили страну».

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсменки вынуждены выступать на турнире под флагом Федерации фигурного катания на коньках России, а в качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме с 24 по 27 марта.

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Из Марибора в Сочи. Россия спустя 11 лет встретится со Словенией
Овечкин забил 2 крутых гола и вернулся в гонку за любимым призом
Сложный матч для России: Топ-5 ставок выходных
Дайте Евро-2020 России. Сейчас это самый логичный вариант
Названы гонорары российских фигуристок за медали на ЧМ
Иностранцы: Сколько Тутберидзе заплатила судьям?
Большунов занял первое место в спринте на чемпионате России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь