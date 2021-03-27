Названы гонорары российских фигуристок за медали на ЧМ

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В частности, 16-летняя Анна Щербакова получит 4,9 миллиона рублей за золотую медаль в одиночном катании. Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебро, получит 3,6 миллиона рублей. Бронзовая призерка Александра Трусова — 3,6 миллиона рублей. Призовой фонд в данной дисциплине — 13,9 миллиона рублей. Общий призовой фонд соревнований — 66,2 миллиона рублей.

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Отечественные фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме. Победительница турнира Щербакова набрала в общей сложности 233,17 балла. Туктамышева — 220,46 балла. Трусова за короткую и произвольные программы — 217,20 балла.