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15:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы гонорары российских фигуристок за медали на ЧМ

Названы гонорары российских фигуристок за медали, завоеванные на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщает «КП».

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В частности, 16-летняя Анна Щербакова получит 4,9 миллиона рублей за золотую медаль в одиночном катании. Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебро, получит 3,6 миллиона рублей. Бронзовая призерка Александра Трусова — 3,6 миллиона рублей. Призовой фонд в данной дисциплине — 13,9 миллиона рублей. Общий призовой фонд соревнований — 66,2 миллиона рублей.

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Отечественные фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме. Победительница турнира Щербакова набрала в общей сложности 233,17 балла. Туктамышева — 220,46 балла. Трусова за короткую и произвольные программы — 217,20 балла.

В парном катании лучшими также стали представители России. Золото завоевал тандем Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

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