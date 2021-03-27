«Сколько Тутберидзе заплатила судьям?» Иностранцев разозлил триумф российских фигуристок
За рубежом считают победу Щербаковой на чемпионате мира несправедливой. А разве могло быть иначе?
За рубежом считают победу Щербаковой на чемпионате мира несправедливой. А разве могло быть иначе?
Чемпионат мира по фигурному катанию обернулся катастрофой для тех, кто, мягко говоря, относится к российскому спорту без симпатии.
Российских фигуристов лишили флага и гимна, название их родной страны запретили произносить вслух… А они всё равно побеждают. Да так, что у соперников нет ни малейшего шанса.
Неудивительно, что многие иностранцы не смогли принять того факта, что все три медали в женском катании завоевали девочки из России.
Разве могло быть иначе?
После короткой программы было сложно мечтать о российском пьедестале. Рика Кихира казалась как никогда уверенной и дышала в спину Анне Щербаковой. А Александра Трусова после сорванного каскада улетела аж на 12-ое место. В произвольной наши девочки не были безупречны, но грубейшие ошибки Кихиры и компании помогли свершиться настоящему спортивному чуду.
Трусова, завоевавшая бронзу, опередила ставшую четвёртой американку Чен на 8,5 баллов. В такой ситуации разговоров о предвзятости судей и быть не могло. Но это нам так казалось. Многие зарубежные болельщики уверены, что россиянки триумфа не заслужили. На авторитетных форумах и в соцсетях масса негативных комментариев:
— Не подиум, а настоящий фестиваль… Трусова — два падения, Туктамышева — одно падение, Щербакова — одно падение.
— Вы чувствуете запах Сочи в воздухе?
— После того, что произошло в Сочи с Сотниковой, я действительно не удивлена.
— У Карен Чен украли медаль.
— Подиум должны были взять Карен Чен, Каори Сакамото и Лиза Туктамышева.
— В следующий раз пригласите только россиян и американцев и перестаньте заставлять других фигуристов зря рисковать.
Особенно иностранных болельщиков возмутила победа Щербаковой.
— Можно было с самого начала подарить эту медаль Этери, зачем ждать? Ужасное катание и смешные баллы за него.
— Сколько Тутберидзе заплатила судьям? За игнорирование ребра на лутце? И за скольжение, якобы лучше, чем у Каори Сакамото? И за надбавки на вращениях больше, чем у Сатоко Миахары?
— Отвратительно! 72 балла за компоненты Анне, в то время как другим девушкам достаётся максимум 69. Вы могли бы напрямую отправить золотую медаль Этери.
— Скоро она выйдет на пенсию. Она больше не может делать даже хороших вращений.
— Надо было сразу вручить медаль Этери и ФФККР. Вот кто за неё заплатил.
— Анна не заслуживает золото. России не должно быть на чемпионатах мира.
Слова восхищения и поддержки в адрес Щербаковой от иностранцев можно встретить куда реже:
— А кто,
— Аня — супер воин!
— У Анны действительно железная воля.
Не согласны иностранцы и с медалью Александры Трусовой. Русскую ракету критикуют за падения и неудачную хореографию. Зарубежные зрители уверены, что Трусовой сильно завысили баллы, и такое катание не заслуживает даже бронзы.
— Если бы Сашу правильно оценили бы в интерпретации, то она ни за что бы не попала на подиум. То есть именно такое катание вы хотите видеть победным? Поздравляю, вы потеряли зрителя…
— Как можно взять медаль с двумя падениями? Тем более, когда остальные фигуристки катаются чисто…
— Возможно, она сделала четверные, но её программа была ужасной, а её оценки за презентацию нелепыми. Позор судьям и ISU!
— Что за шуточный чемпионат мира? Трусова выигрывает произвольную программу с двумя падениями и без хореографии.
— Да, программа с таким количеством падений не должна выигрывать медаль. Я очень люблю Сашу, но она подарила нам две ужасные программы.
— Компоненты Саши — это
Но, к счастью, нашлись и болельщики, восхищающиеся силой духа и талантом Русской ракеты:
— А я говорила, что у Трусовой будет момент Нейтана Чена!
— Посмотрите на неё! Это королева квадов — единственная женщина, которая приземлила четверной на чемпионате мира-2021.
— После катастрофической короткой программы она не сдалась и вернулась такой сильной! Так горжусь этой девушкой!
Единственная россиянка, которая смогла сразить наповал иностранцев, — это Елизавета Туктамышева. К ученице Алексея Мишина у болельщиков не возникает никаких вопросов. Лизой восхищаются, Лизу любят и вдохновляются ею:
— Лиза через многое прошла, но никогда не останавливалась. Продолжала становиться лучше. Никто не заслуживает большего, чем она!
— Браво, Лиза! Поздравляю с серебром, ты действительно этого заслуживаешь, я бы даже дал золото! Ты фантастическая фигуристка и фантастическая девушка. Я не знаю, как ты черпаешь вдохновение кататься среди детей… Уважение тебе и Мишину!
— Все приветствуют Императрицу!
— Лиза — единственное, чему я могу радоваться в суматохе женского турнира.
— Жаль, что Лиза не повторила судьбу Мишиной и Галлямова.
— Я никогда не перестану верить в тебя! Ты научила нас, что возраст — это просто число.
Яна Левхина