В Стокгольме Загитова снова была бы первой. Надо отказаться от исполнения четверных?

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Эмоции после первого полного российского пьедестала на чемпионате мира в истории в соревнованиях девушек улягутся не скоро. Такого ведь не было никогда — спортсменки из нашей страны только сравнительно недавно начали массово выигрывать на всех стартах. А тут еще подошла волна четверных прыжков и трикселей — и как бороться с таким, стало непонятно совсем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CM6fkNHpmfS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CM6fkNHpmfS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CM6fkNHpmfS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ✨ Empress Liza Team (@team.tuktik)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько лет назад бельгийка Луна Хендрикс со своим текущим 141 баллом за произвольную вполне стала бы чемпионкой мира, а сейчас она только пятая (хотя для нее это, несомненно, пока лучшее достижение). Александра Трусова теперь решила заявлять пять квадов на всех стартах, Анна Щербакова хочет вернуть три, а Елизавета Туктамышева — вставить хотя бы один, потому что без четверных сейчас выигрывать практически невозможно.

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Два года назад уровень казался выше

Предыдущий чемпионат мира проводился в 2019 году в японской Сайтаме. Там, впервые за долгое время, в тройке оказались Алина Загитова и Евгения Медведева, а Элизабет Турсынбаева принесла историческую медаль для Казахстана. И, кстати, стала первой взрослой девушкой, которая прыгнула четверной на официальном старте Международного союза конькобежцев.

Загитова с Медведевой же не прыгали никаких ультра-си, но набрали хорошие суммы баллов — 237,5 у Алины и 223,8 у Жени. Четвертой тогда осталась Рика Кихира, проиграв какие-то сотые двукратной чемпионке мира. Но это уже прошлое. Любопытно другое — в Сайтаме со своими баллами Аня Щербакова уступила бы Алине Загитовой, а Елизавета Туктамышева и Александра Трусова были только шестой и седьмой соответственно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvUSk_QnkDm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvUSk_QnkDm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BvUSk_QnkDm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Федерация фигурного катания РФ (@ruskating)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит ли вообще тогда убиваться о четверные и триксели, если в итоге тебя хоть и заочно, но обходят фигуристки без них? Возможно, нужно сосредоточиться на чистоте исполнения элементов и отказаться от излишних рисков?

Но вообще нужно посмотреть итоговую таблицу дальше — многие спортсменки были на обоих чемпионатах мира, так что сравнивать еще удобнее. Особенно это касается оценок за компоненты. У той же японки Каори Сакамото вторая оценка упала с 73 баллов до 67. В целом, только у Щербаковой в Стокгольме оценка превысила 70 баллов, в Сайтаме же таких девушек пять (три японки и две россиянки). Общий уровень тоже снизился — за 120 в произвольной в 2019 году набрало 13 человек, сейчас 12. А чтобы попасть в десятку в Сайтаме не хватило бы и 130 баллов. Вчера было попроще — для этого нужно было всего 125.

Причины падения оценок

Это все рассуждения из разряда «если бы» — всегда не особо справедливо сравнивать оценки с разных турниров. В Японии больше спортсменок каталось чисто или близко к этому. Да, было всего две фигуристки с ультра-си, сейчас четыре. Почему же тогда уровень так резко упал?

На каждом чемпионате мира выступают дебютанты соревнований — на этом их было изрядное количество. Это чаще всего касается женского одиночного катания, где карьера фигуристки в среднем не особо длинная. Принято считать, что так только в России, но сама Лиза Туктамышева говорила обратное — на чемпионате мира-2015 было не так много спортсменок, которые доехали и до Стокгольма. Вполне естественно, что дебютанты могут волноваться немного больше более опытных фигуристов — отсюда и ошибки.

Ведь прошлый чемпионат мира отменили из-за коронавируса вместе практически со всем последующим сезоном.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CM64bjmpENY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CM64bjmpENY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CM64bjmpENY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexandra Trusova | Team (@sashatrusova_team)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, именно отмена соревнований могла снизить уровень в женском одиночном катании. По сути, только россиянки тренировались практически в полной мере, да еще и со зрителями почти на каждом старте. В остальных странах было гораздо меньше турниров, да и те часто отменяли или приходилось следовать жестоким ограничениям. Тренироваться тоже все выходили в разное время — катки долгое время были закрыты.

А потом многие, в том числе и российские фигуристки, долго болели (коронавирусом, пневмонией, простудой) и восстанавливались. Анна Щербакова все еще не может до конца прийти в себя, у Александры Трусовой — незалеченная травма. Елизавета Туктамышева болела не так сильно, но все-таки достаточно, чтобы несколько месяцев добирать форму до идеала. И ведь девушки не сдались и практически не упростили программы (Лиза и Саша и вовсе усложнили).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CM6mFpaHBxj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CM6mFpaHBxj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CM6mFpaHBxj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это как раз может сыграть на руку потом, когда точно нужно будет показывать идеальные прокаты. Сейчас чемпионат мира отчасти получился странным — мы привыкли, что к марту фигуристы выходят на пик формы, но его не было почти ни у кого. Но это не повод замедлять технический и хореографический прогресс, когда спортсменки уже так далеко зашли и могут продвинуться еще дальше.

Чемпионат мира-2021. Женщины.

1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17.

2. Елизавета Туктамышева — 220,46.

3. Александра Трусова — 217,20.

4. Карен Чен (США) — 208,63.

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,44.

6. Каори Сакамото (Япония) — 207,80.

7. Рика Кихира (Япония) — 205,70.

Чемпионат мира-2019. Женщины.

1. Алина Загитова (Россия) — 237,50.

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76.

3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80.

4. Рика Кихира (Япония) — 223,49.

5. Каори Сакамото (Япония) — 222,83.

6. Сатоко Мияхара (Япония) — 215,95.

8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58.