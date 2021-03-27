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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чен стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию, Коляда — пятый

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американец Натан Чен завоевал золото в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Чен получил за прокат произвольной программы 222,03 балла. В сумме американец набрал 320,88 балла и занял итоговое первое место. Чен стал трехкратным чемпионом мира.

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Серебро завоевал японец Юма Кагияма, набравший суммарно 291,77 балла. Бронза досталась его соотечественнику Юдзуру Ханю, получившим по итогам двух программ 289,18 балла.

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Россиянин Михаил Коляда (272,04) занял пятое место, а Евгений Семененко (258,45) стал восьмым. Этот результат позволил сборной России обеспечить себе максимальную квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде 2022 года в Китае.

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Российские фигуристы в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Швеции под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. В случае победы российских фигуристов будет звучать тема из 1-го концерта Петра Ильича Чайковского.

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