Чен стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию, Коляда — пятый

В субботу Чен получил за прокат произвольной программы 222,03 балла. В сумме американец набрал 320,88 балла и занял итоговое первое место. Чен стал трехкратным чемпионом мира.

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Серебро завоевал японец Юма Кагияма, набравший суммарно 291,77 балла. Бронза досталась его соотечественнику Юдзуру Ханю, получившим по итогам двух программ 289,18 балла.

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Россиянин Михаил Коляда (272,04) занял пятое место, а Евгений Семененко (258,45) стал восьмым. Этот результат позволил сборной России обеспечить себе максимальную квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде 2022 года в Китае.

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