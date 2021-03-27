Чен стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию, Коляда — пятый
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американец Натан Чен завоевал золото в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американец Натан Чен завоевал золото в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
В субботу Чен получил за прокат произвольной программы 222,03 балла. В сумме американец набрал 320,88 балла и занял итоговое первое место. Чен стал трехкратным чемпионом мира.
Серебро завоевал японец Юма Кагияма, набравший суммарно 291,77 балла. Бронза досталась его соотечественнику Юдзуру Ханю, получившим по итогам двух программ 289,18 балла.
Россиянин Михаил Коляда (272,04) занял пятое место, а Евгений Семененко (258,45) стал восьмым. Этот результат позволил сборной России обеспечить себе максимальную квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде 2022 года в Китае.
Российские фигуристы в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Швеции под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. В случае победы российских фигуристов будет звучать тема из 1-го концерта Петра Ильича Чайковского.