Коляда раскрыл «странную» цель на чемпионате мира
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что на чемпионате мира в Стокгольме он ставил себе цель хорошо поработать.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что на чемпионате мира в Стокгольме он ставил себе цель хорошо поработать.
Коляда небезошибочно исполнил произвольную программу с двумя четверными тулупами, он получил за нее 178,52 балла. Он и Евгений Семененко обеспечили сборной России три путевки на Олимпиаду-2022 в мужском одиночном катании, это стало ясно еще до окончания соревнований.
«Для себя лично на чемпионате мира ставил цель хорошо поработать, как бы это странно ни звучало. Больше добавить нечего. Волнения не испытывал», — сказал Коляда журналистам.
«Мне произвольная программа очень нравится, насчет следующего сезона будем думать, Алексей Николаевич (Мишин) очень мудрый наставник, я ему доверяю», — отметил Коляда, отвечая на вопрос о том, может ли он сохранить нынешнюю произвольную программу на олимпийский сезон.