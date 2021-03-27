Коляда раскрыл «странную» цель на чемпионате мира

Коляда небезошибочно исполнил произвольную программу с двумя четверными тулупами, он получил за нее 178,52 балла. Он и Евгений Семененко обеспечили сборной России три путевки на Олимпиаду-2022 в мужском одиночном катании, это стало ясно еще до окончания соревнований.

«Для себя лично на чемпионате мира ставил цель хорошо поработать, как бы это странно ни звучало. Больше добавить нечего. Волнения не испытывал», — сказал Коляда журналистам.