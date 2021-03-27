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18:28 (мск), источник: Sport24

Тарасова: Нейтан Чен — мой любимый инопланетянин. До него невозможно дотянуться, надо работать как собака

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу американского фигуриста Нейтана Чена на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

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Источник: Sport24

Спортсмен из США шел третьим после короткой программы, но в сумме сумел стать первым, обойдя лидировавшего Юдзуру Ханю. Японец в итоге взял лишь бронзу, пропустив вперед еще и соотечественника Юму Кагияму. Чен завоевал золото ЧМ в третий раз подряд.

«Нейтан Чен — мой любимый инопланетянин. До него невозможно дотянуться. Надо так жить, иметь такой талант и работать, как собака.

С Ханю ничего не случилось, он третий на чемпионате мира. Юдзуру не катался целый год, есть же причины у всего. Поверьте мне, в следующем году он приедет в хорошей форме на Олимпиаду, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.

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