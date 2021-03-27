Семененко и Коляда вернули Россию в топ фигурки у мужчин. Чен с бомбическим прокатом в 3-й раз подряд чемпион мира
У нас все шансы на три олимпийские квоты.
У нас все шансы на три олимпийские квоты.
Мужское одиночное катание, наверное, самый непредсказуемый вид фигурки. Только здесь разница в 12−15 баллов может с легкостью быть отыграна в произвольной. В отличие от девушек, парни в среднем показали прокаты немного лучше, особенно с учетом их сложности. Но чистых прокатов в топ-10 было всего лишь два.
Особенно приятно, что одним из этих двух стал наш Евгений Семененко.
Дебютант, в которого не верили болельщики, но поверила федерация, и оказалась права. Два чистых проката и четыре четверных — с не самым сильным контентом Женя оказался на седьмом месте по произвольной программе, набрав 171,59 балла, и с 258,45 балла занял восьмое итоговое место, благодаря ошибкам француза Кевина Аймоза и корейца Джун Хван Ча. Свою задачу он выполнил максимально на этом турнире.
Михаил Коляда, наоборот, потерял одну позицию относительно результата короткой программы. Третий четверной прыжок, сальхов, фигурист убрал из контента, сделав ставку на стабильность. Но идеального проката все равно не вышло, Коляда упал с тройного акселя и получил 178,52 балла за произвольную. Но ошибались сегодня очень многие, поэтому удержаться Мише с 272,04 баллами в топ-5 удалось. За медаль с таким контентом, конечно, сложно бороться. Другие спортсмены заходят на
Впрочем, главное из сегодняшнего дня — даже пятое место Коляды в сумме с восьмым Семененко дает России три квоты на следующий чемпионат мира. И как минимум две — на Олимпиаду. Третье место придется подтверждать осенью на Nebelhorn trophy. Но это уже не задача Миши и Жени. По регламенту, туда должен ехать
Японец Сема Уно в произвольной отчаянно боролся за медаль. Четыре четверных, в целом, получились, но сальхов и первый тулуп оказались недокручены на четверть оборота, что и повлияло на смазанные выезды из прыжков. Приятно, что после прошлогоднего провала Уно возвращает собственные кондиции. 184,82 балла набрал серебряный призер Игр-2018 и 277,44 балла — в сумме, это четвертое место.
Под конец он, похоже, немного устал, смазав выезды из двух последних прыжковых элементов. Но зато каких — тройной аксель и каскад тройной
Своему результату фигурист, кажется, и сам удивился. Но
Кроме Юмы, сотню за технику пробил только один человек, и это не Юдзуру Ханю. После вчерашней ошибки в короткой Нейтан Чен пошел на стандартный контент в произвольной. Стандартный он только для Чена, конечно же. Всем остальным исполнение пяти четверных пока только снится. Но с ПП он справился безупречно, и это несмотря на высочайшую сложность. Казалось, он даже не устал после проката. 222,03 балла — просто космический результат. Хотя своему личному рекорду Нейтан проиграл порядка двух баллов. 320,88 балла — и третье чемпионство мира подряд увозит американец.
Единственным спортсменом, который теоретически мог помешать Чену забрать золото, был Юдзуру Ханю. Да, японец шел только на четыре четверных прыжка, но запас после короткой и идеальное исполнение произвольной могли поставить судей перед сложным выбором. Личный рекорд спортсмена составляет почти 323 балла, поэтому шанс побороться у него был.
Но борьбы, к сожалению, не случилось. Очень много грязных выездов, повтор тройного акселя без каскада со снижением базы, недокрут на четверном сальхове — за такой грязный прокат не за что было ставить баллы. В том числе и за компоненты, в которых он проиграл Чену. Всего 182,20 балла — Ханю еле убежал от Коляды и проиграл не только Нейтану, но и Юме с Семой. Сенсация с его именем случилась в отрицательном ключе — с 289,18 баллами он опустился на третью строчку, проиграв Кагияме серебро.