Российские фигуристы выиграли медальный зачет чемпионата мира по фигурному катанию

В последнем виде программы турнира — танцах на льду — золото завоевали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это золото стало для российских спортсменов третьим на чемпионате мира 2021 года.

Ранее обладателями золотых медалей в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в соревнованиях женщин — Анна Щербакова. Всего в активе российской команды шесть медалей — три золотые, одна серебряная, две бронзовые. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова и спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступала как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Позднее в субботу произвольный танец представят дуэты, завершив соревновательную программу чемпионата мира.