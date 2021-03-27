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23:00 (мск), источник: ТАСС

Российские фигуристы выиграли медальный зачет чемпионата мира по фигурному катанию

ТАСС, 27 марта. Российские фигуристы заняли первое место в медальном зачете чемпионата мира по фигурному катанию. Соревнования проходили в Стокгольме.

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Источник: РИА "Новости"

В последнем виде программы турнира — танцах на льду — золото завоевали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это золото стало для российских спортсменов третьим на чемпионате мира 2021 года.

Ранее обладателями золотых медалей в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в соревнованиях женщин — Анна Щербакова. Всего в активе российской команды шесть медалей — три золотые, одна серебряная, две бронзовые. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова и спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступала как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Позднее в субботу произвольный танец представят дуэты, завершив соревновательную программу чемпионата мира.

Второе место в медальном зачете заняла сборная США (1 золотая, 1 серебряная медали), третьими стали представители Японии (1 серебряная, 1 бронзовая).

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