Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате мира

Их результат в сумме за две программы составил 221,17 (88,15+133,02) балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (214,71; 86,05+128,66), третье — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35; 83,37+130,98).

В последний раз до этого российский танцевальный дуэт завоевывал золотую награду чемпионата мира в 2009 году. Тогда победителями стали Оксана Домнина и Максим Шабалин.