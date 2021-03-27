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27 марта, источник: Sport24

Синицина: Я очень счастлива. Могу сейчас только улыбаться и плакать

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились эмоциями после победы на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

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Источник: Sport24

Дуэт из России набрал в сумме 221,17 балла, оставив позади американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71), а также канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье (214,35).

Синицина: «Я очень счастлива, не знаю, что сказать. Могу сейчас только улыбаться и плакать».

Кацалапов: «В Стокгольме все было организовано на высшем уровне, единственное, чего не хватало — это зрителей. Хочу поблагодарить нашу команду, которая привела нас к этому успеху. Я сейчас внутри абсолютно пуст. Все эмоции оставил на льду», — передает слова фигуристов корреспондент Sport24 Константин Лесик.

Золото Синициной и Кацалапова стало для России первым за 12 лет в танцах на льду на чемпионате мира.

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