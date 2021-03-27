Синицина: Я очень счастлива. Могу сейчас только улыбаться и плакать

Дуэт из России набрал в сумме 221,17 балла, оставив позади американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71), а также канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье (214,35).

Синицина: «Я очень счастлива, не знаю, что сказать. Могу сейчас только улыбаться и плакать».

Кацалапов: «В Стокгольме все было организовано на высшем уровне, единственное, чего не хватало — это зрителей. Хочу поблагодарить нашу команду, которая привела нас к этому успеху. Я сейчас внутри абсолютно пуст. Все эмоции оставил на льду», — передает слова фигуристов корреспондент Sport24 Константин Лесик.