Синицина: Я очень счастлива. Могу сейчас только улыбаться и плакать
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились эмоциями после победы на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились эмоциями после победы на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.
Дуэт из России набрал в сумме 221,17 балла, оставив позади американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71), а также канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье (214,35).
Синицина: «Я очень счастлива, не знаю, что сказать. Могу сейчас только улыбаться и плакать».
Кацалапов: «В Стокгольме все было организовано на высшем уровне, единственное, чего не хватало — это зрителей. Хочу поблагодарить нашу команду, которая привела нас к этому успеху. Я сейчас внутри абсолютно пуст. Все эмоции оставил на льду», — передает слова фигуристов корреспондент Sport24 Константин Лесик.
Золото Синициной и Кацалапова стало для России первым за 12 лет в танцах на льду на чемпионате мира.