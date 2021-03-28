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00:33 (мск), источник: Sport24

Туктамышева: Наверное, только через время пойму, что я сделала для себя, своей карьеры и для фигурного катания

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что до сих пор не осознает того, что завоевала серебряную медаль на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. ЧМ в столице Швеции стал для 24-летней спортсменки первым за 6 лет. В 2015 году в Шанхае она одержала победу.

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Источник: Sport24

— Вчера казалось, что вы не до конца понимаете реальность происходящего. Прошла ночь, день сегодня — теперь можете сказать, что чувствует девушка, ставшая вице-чемпионкой мира?

— Мне кажется, у меня были очень сильные эмоции вчера вечером, из-за этого я плохо спала, было очень много поздравлений. Сегодня все поутихло, и я все еще до конца не осознаю своего счастья. Наверное, я приеду в Петербург и через какое-то время только пойму, что я сделала для себя, своей карьеры и для фигурного катания. Сейчас пока спокойно отдыхаю.

— Есть уже план празднований? Шумная вечеринка или тихо, по-семейному?

— Думаю, по-семейному. В Петербурге у меня не так много знакомых, чтобы устроить широкий банкет, гулять на широкую руку. Спокойненько отпразднуем семьей и дальше приступим к работе, — приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».

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