Туктамышева: Наверное, только через время пойму, что я сделала для себя, своей карьеры и для фигурного катания

— Мне кажется, у меня были очень сильные эмоции вчера вечером, из-за этого я плохо спала, было очень много поздравлений. Сегодня все поутихло, и я все еще до конца не осознаю своего счастья. Наверное, я приеду в Петербург и через какое-то время только пойму, что я сделала для себя, своей карьеры и для фигурного катания. Сейчас пока спокойно отдыхаю.