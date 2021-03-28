Тотальное превосходство. Российские фигуристы выиграли три золотые медали чемпионата мира

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы с триумфом завершили выступление на чемпионате мира в Стокгольме — три золотые медали из четырех возможных. На предолимпийском мировом первенстве россияне показали, что на данный момент являются сильнейшими в женском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов.

Первыми из российской команды золото чемпионата мира завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов — ученики прославленного тренера Тамары Москвиной. Победители юниорского чемпионата мира 2019 года после короткой программы в соревнованиях спортивных пар шли третьими, пропустив на первое место товарищей по команде — Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Однако в произвольной программе Мишина и Галлямов под We Are the Champions группы Queen откатались так, что соперникам, будь то соотечественники или чемпионы мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, оставалось лишь смириться. В парном катании в начало очереди за медалями встают те, кто катается без ошибок.

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Настоящий фурор на турнире произвели российские одиночницы: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, тренирующиеся у трех разных специалистов — Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко соответственно. Впервые в истории представительницы отечественного женского одиночного катания заняли весь пьедестал на чемпионате мира. При этом у всех трех российских фигуристок путь к этим медалям получился непростым.

Щербакова выиграла золото после болезни и сложного восстановления. Путь серебряного призера Туктамышевой ко второй медали чемпионата мира в карьере составил шесть лет — на мировом чемпионате 2015 года она выиграла золото. Трусова взяла бронзу чемпионата мира в стадии пубертата — кто хоть немного разбирается в тонкостях фигурного катания, понимает, насколько сложно это дается девушкам, проходящим через возрастные изменения. Спортсменка справляется с временными сложностями с достоинством, достаточно сказать, что пробиться к пьедесталу почета ей удалось, совершив скачок с 12-го места после короткой программы.

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Елена Буянова, тренер первой в истории российской олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, подводя итоги турнира одиночниц, сказала: «У каждой спортсменки в этом году был свой сложный путь к пьедесталу, потому что легких путей не бывает в спорте никогда, и он пройден. Это более значимо для каждой. Аня с Сашей — дебютантки такого взрослого турнира, и они на пьедестале, а Лиза, конечно, просто восхищает — эта девушка проходит через года, через расстояния, через стены».

Золото в танцах вернулось в Россию спустя 12 лет

Золотой восклицательный знак в конце чемпионата мира — именно так обозначил победу танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, учеников Александра Жулина, первый в истории мирового фигурного катания олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Горшков, ныне возглавляющий Федерацию фигурного катания на коньках России. Отечественный танцевальный дуэт завоевал золото чемпионата мира впервые за последние 12 лет, последний раз это удалось сделать ученикам Геннадия Карпоносова и Натальи Линичук — Оксане Домниной и Максиму Шабалину на чемпионате мира в Лос-Анджелесе в 2009 году. До них в 2005 году под руководством Жулина золото брали Татьяна Навка и Роман Костомаров.

«Потрясающие эмоции, впервые после Навки и Костомарова моя пара выиграла чемпионат мира, заждался таких результатов, — сказал Жулин. — Но, скажу честно, все заслуженно, ребята потрясающе провели турнир, все тренировки, все соревнования. Будем готовиться к Олимпиаде».

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Дуэт еще ни разу не выступал на Играх, однако в активе Кацалапова уже есть золото (командный турнир) и бронза (танцы на льду) Олимпиады в Сочи, которые он завоевал вместе с Еленой Ильиных. «Олимпийские игры — такие соревнования, о которых ты мечтаешь с самого детства, мечтаешь стоять на верхней ступеньке пьедестала. О таких вещах я не говорю заранее, но цели есть, и они самые высокие, для этого нужно очень много работать и немножечко удачи», — отметил после победы Кацалапов.

Для Александры Степановой и Ивана Букина, а также Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро турнир сложился не самым лучшим образом. Первые из-за ошибки в ритм-танце оказались перед решающим прокатом на пятом месте, вторые — на десятом, произвольный танец ситуации не изменил. Однако оба дуэта стали не просто украшением чемпионата мира, а дали серьезную пищу для размышлений их будущим соперникам в олимпийском сезоне.

Мужчинам — пятерка с плюсом

В мужском одиночном катании Михаил Коляда стал пятым, Евгений Семененко — восьмым, что позволило российским спортсменам получить право на три лицензии как минимум на следующий чемпионат мира, как максимум — на Игры в Пекине. С небольшой оговоркой — согласно сложным нововведениям Международного союза конькобежцев российским одиночникам еще раз придется завизировать свои претензии на максимальную квоту на Играх — на турнире Nebelhorn Trophy («Небельхорн трофи»), который пройдет с 22 по 25 сентября 2021 года в германском Оберстдорфе.

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Чемпионом мира в третий раз в карьере стал американец Натан Чен, исполнивший в субботу в произвольной программе пять четверных прыжков — лутц, флип в каскаде с тройным тулупом, сальхов, тулуп с ойлером и тройным флипом, а также тулуп в каскаде с тройным тулупом. Вторым стал 17-летний японец Юма Кагияма, третьим — японец Юдзуру Ханю.

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Комментируя итоги мужского турнира, олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что звезда Чена разгорелась так ярко, что соперников с его нынешним катанием у него практически нет: «Сейчас картина с Ченом ясно показывает нам, что время не стоит на месте, в фигурном катании оно просто бежит вперед».

Семененко, по мнению Ягудина, выступил безошибочно — на пятерку с плюсом, а Коляда был крут. За исключением падения на тройном акселе.

Помогали, как могли

Подводя итоги чемпионата мира, Горшков отметил, что спортсмены справились со всеми сложностями в этом непростом сезоне: «А федерация как могла, старалась помочь, мы старались создать все условия для спортсменов, чтобы мотивировать, дать возможность получить соревновательную практику. Безусловно, это дало свой результат».

И именно сейчас можно с уверенностью констатировать, что работа федерации во время пандемии дала свои плоды, как бы ни критиковали организацию за стремление сохранить турниры в календаре — пять этапов Кубка России и его финал, чемпионат страны, а также Кубок Первого канала, который был создан в нынешнем сезоне. По итогам чемпионата мира в Стокгольме в активе российской команды шесть медалей — три золотые, одна серебряная и две бронзовые.