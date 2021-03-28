Трусова объяснила провал в короткой программе на ЧМ ее легкостью

По словам спортсменки, ей очень сложно настраиваться на прокат, в котором нет сложных элементов. Фигуристка отметила, что в этом случае у нее появляются ошибки. «С самого детства усвоила: если тренеры облегчают мне задачу, я сразу начинаю ошибаться. Так было и в десять лет, и позже», — добавила спортсменка.