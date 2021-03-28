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11:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Трусова объяснила провал в короткой программе на ЧМ ее легкостью

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила провал в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщает RT.

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По словам спортсменки, ей очень сложно настраиваться на прокат, в котором нет сложных элементов. Фигуристка отметила, что в этом случае у нее появляются ошибки. «С самого детства усвоила: если тренеры облегчают мне задачу, я сразу начинаю ошибаться. Так было и в десять лет, и позже», — добавила спортсменка.

Во время загрузки произошла ошибка.

За короткую программу Трусова получила 64,82 балла и расположилась на 12-м месте. После этого россиянка заявила самую сложную произвольную программу в истории женского фигурного катания с пятью четверными прыжками. Три из них спортсменка приземлила, благодаря чему смогла занять на турнире итоговое третье место.

Россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, серебряная медаль досталась Елизавете Туктамышевой.

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