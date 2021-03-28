Трусова и Чен выполнили параллельный четверной лутц на тренировке: видео
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила параллельный четверной лутц в паре с американцем Нейтаном Ченом.
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила параллельный четверной лутц в паре с американцем Нейтаном Ченом.
«Королева, научи меня», — прокомментировал Чен видео, на котором россиянка выполнила прыжок с поднятыми вверх руками.
Трусова на ЧМ стала бронзовой призеркой, а Чен в третий раз стал чемпионом мира.