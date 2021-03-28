Щербакова примет участие в командном чемпионате мира
Российская фигуристка Анна Щербакова сообщила, что собирается принять участие в командном чемпионате мира, который пройдет
Российская фигуристка Анна Щербакова сообщила, что собирается принять участие в командном чемпионате мира, который пройдет
— Какие сейчас ближайшие соревновательные планы? Может хотела бы принять участие в командном чемпионате мира?— Да, я приму участие в командном чемпионате мира в Японии. Это очень радостно для меня. И хочется уже… Такой тяжелый эмоциональный сезон был. Хочется, наверное, отпустить это и с удовольствием туда съездить и выступить спокойнее.
Но это никак не отменяет того, что я все равно буду выкладываться на максимум и постараюсь показать все, на что способна, — рассказала Щербакова в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком.