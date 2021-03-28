Щербакова примет участие в командном чемпионате мира

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Динамо Бр
Факел
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чайка
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чертаново
Акрон
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Иртыш
Шинник
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Краснодар-2
Футбол. Чемпионат мира
16:00
Казахстан
Франция
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Балтика
12
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Велес
30
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Грузия
Испания
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Дания
Молдавия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Албания
Англия
Хоккей. НХЛ
19:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Торпедо М
10
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Косово
Швеция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Болгария
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Швейцария
Литва
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Финляндия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Австрия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Польша
Андорра
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
Венгрия
Хоккей. НХЛ
22:00
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
29.03
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
29.03
Даллас Старз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
29.03
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
40
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
42
Хоккей. НХЛ
29.03
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Флорида Пантерз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
43
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
15:20 (мск), источник: Sport24

Щербакова примет участие в командном чемпионате мира

Российская фигуристка Анна Щербакова сообщила, что собирается принять участие в командном чемпионате мира, который пройдет 15—18 апреля в японской Осаке.

Наверх
Источник: Sport24

— Какие сейчас ближайшие соревновательные планы? Может хотела бы принять участие в командном чемпионате мира?— Да, я приму участие в командном чемпионате мира в Японии. Это очень радостно для меня. И хочется уже… Такой тяжелый эмоциональный сезон был. Хочется, наверное, отпустить это и с удовольствием туда съездить и выступить спокойнее.

Но это никак не отменяет того, что я все равно буду выкладываться на максимум и постараюсь показать все, на что способна, — рассказала Щербакова в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком.

 «Я хочу с ним всего!» Бывшая ведущая «Спартака» вышла замуж
«Я просто в шоке от всего увиденного и услышанного». Жену русского хоккеиста высадили из самолета в США
Дзюба обратился к нации после победы над Словенией в отборе ЧМ
Поветкина призвали завершить карьеру после поражения от Уайта
Тотальное превосходство. Фигуристы РФ взяли 3 золотые медали ЧМ
Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам
Роналду высказался об инциденте с брошенной капитанской повязкой
Василевский мог войти в историю. Но пустил восемь шайб за 2 игры
Жиров покинул расположение сборной России по футболу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь