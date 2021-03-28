Щербакова примет участие в командном чемпионате мира

— Какие сейчас ближайшие соревновательные планы? Может хотела бы принять участие в командном чемпионате мира?— Да, я приму участие в командном чемпионате мира в Японии. Это очень радостно для меня. И хочется уже… Такой тяжелый эмоциональный сезон был. Хочется, наверное, отпустить это и с удовольствием туда съездить и выступить спокойнее.