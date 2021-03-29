Российских фигуристов после возвращения с чемпионата мира встретили под гимн страны

Чартерный рейс авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Москве в 2:51 мск. После прохождения паспортного контроля российские спортсмены вышли к болельщикам, которые встречали их, исполняя гимн России.
«Я не ожидала увидеть столько болельщиков, — сказала ТАСС Елизавета Туктамышева. — Цветы, флаги — очень приятно. И очень приятно было слышать наш гимн. А сейчас хочется уже отдохнуть».
Александра Трусова рада увидеть такой теплый прием. «У нас самые лучшие болельщики. Конечно, очень приятно видеть наши флаги и наконец слышать гимн, — сказала фигуристка ТАСС. — На чемпионате мира, помимо того, что не звучал наш гимн, еще и флаг упал на награждении. Хорошо вернуться домой».
На чемпионате мира российские фигуристы завоевали шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Серебро в активе Елизаветы Туктамышевой, бронзовые награды выиграли Александра Трусова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (парное катание).