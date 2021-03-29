Российских фигуристов после возвращения с чемпионата мира встретили под гимн страны

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Чартерный рейс авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Москве в 2:51 мск. После прохождения паспортного контроля российские спортсмены вышли к болельщикам, которые встречали их, исполняя гимн России.

«Я не ожидала увидеть столько болельщиков, — сказала ТАСС Елизавета Туктамышева. — Цветы, флаги — очень приятно. И очень приятно было слышать наш гимн. А сейчас хочется уже отдохнуть».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ee53a8099eaf28206352" data-vnd="ee53a8099eaf28206352" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ee53a8099eaf28206352" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Александра Трусова рада увидеть такой теплый прием. «У нас самые лучшие болельщики. Конечно, очень приятно видеть наши флаги и наконец слышать гимн, — сказала фигуристка ТАСС. — На чемпионате мира, помимо того, что не звучал наш гимн, еще и флаг упал на награждении. Хорошо вернуться домой».