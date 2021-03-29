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10«Спартак» победил в огненном московском дерби
Триумф российских фигуристок на ЧМ
08:59 (мск), источник: ТАСС

Российских фигуристов после возвращения с чемпионата мира встретили под гимн страны

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Несколько десятков болельщиков с цветами и флагами встретили в терминале D аэропорта Шереметьево российскую сборную по фигурному катанию, вернувшуюся в Москву из Стокгольма с чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Чартерный рейс авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Москве в 2:51 мск. После прохождения паспортного контроля российские спортсмены вышли к болельщикам, которые встречали их, исполняя гимн России.

«Я не ожидала увидеть столько болельщиков, — сказала ТАСС Елизавета Туктамышева. — Цветы, флаги — очень приятно. И очень приятно было слышать наш гимн. А сейчас хочется уже отдохнуть».

Во время загрузки произошла ошибка.

Александра Трусова рада увидеть такой теплый прием. «У нас самые лучшие болельщики. Конечно, очень приятно видеть наши флаги и наконец слышать гимн, — сказала фигуристка ТАСС. — На чемпионате мира, помимо того, что не звучал наш гимн, еще и флаг упал на награждении. Хорошо вернуться домой».

На чемпионате мира российские фигуристы завоевали шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Серебро в активе Елизаветы Туктамышевой, бронзовые награды выиграли Александра Трусова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (парное катание).

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